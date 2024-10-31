（影）小嫻期中考前病倒又被嗆 念音樂系連這都不知道

小嫻重返校園。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕44歲藝人「小嫻」黃瑜嫻透過特殊選才甄試以榜首好成績考上屏東大學音樂系，由於她並非音樂科班出身，許多知識都必須重新學起，加上她求好心切，造成極大壓力。近期小嫻的第一個期中考就要來臨，沒想到考前身體出狀況，搞得她身心俱疲。

小嫻期中考前生病。（翻攝自YT）

小嫻在YouTube頻道上傳影片，透露自己最近要期中考，偏偏又疑似感冒，腹瀉不止，只好趕赴醫院打點滴，她躺在病床上還不斷碎念：「我想要回去上課，因為請假好麻煩哦」。從影片裡可以聽見小嫻聲音沙啞，更讓她擔心自己唱歌的科目會受到影響。 堅強的小嫻一個人去看醫生、打點滴，之後為自己打氣「一個人就是要勇敢加油」講著就掉下眼淚的她，抒發完情緒後重整旗鼓，努力複習功課。

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有網友在留言區對小嫻嗆聲「連屬七和弦都不知道，真不知道妳是怎麼讀音樂系的」，本來就非科班出身的她也展現高EQ回應：「我是真的不知道啊，所以才要來學習啊」。

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