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娛樂 最新消息

成田凌、森田剛東京影展夢幻合體！回憶嘉義拍片 11月全員來台

〔記者許世穎／綜合報導〕《海角上的兄妹》、《尋人啟弒》鬼才導演片山慎三大尺度奇幻情慾新片《雨中的慾情》入圍本屆東京影展正式競賽片，電影主演齊聚開幕式紅毯，成田凌與森田剛高人氣男星合體現身，影迷們爭相搶拍要簽名。電影世界首映後獲得各方讚賞，成田凌、中村映里子、李杏也出席映後座談，回憶台灣嘉義的拍攝點滴。

森田剛（左起）、成田凌、中村映里子、李杏 一同出席《雨中的慾情》東京影展開幕紅毯。（東京影展提供）森田剛（左起）、成田凌、中村映里子、李杏 一同出席《雨中的慾情》東京影展開幕紅毯。（東京影展提供）

該片改編自日本前衛成人漫畫始祖柘植義春的異色同名短篇，故事描述日本昭和時代無名的漫畫家義男與小說家伊守，和魅惑的寡婦福子在某個小鎮相遇，三人隨後展開奇異的同居生活，慾望與野心交織之下，彼此關係不斷拉扯並逐漸產生各種變化。

成田凌（左起）、中村映里子、森田剛、李杏 一同出席《雨中的慾情》東京影展開幕式。（東京影展提供）成田凌（左起）、中村映里子、森田剛、李杏 一同出席《雨中的慾情》東京影展開幕式。（東京影展提供）

電影由成田凌、森田剛、中村映里子、李杏、竹中直人，日台演技派與一流電影團隊，攜手帶來一段衝擊尺度、前所未見的悲戀故事，全片更在台灣嘉義取景拍攝，以嘉義街區獨特昭和懷舊氛圍，佐以瑰麗飽滿的視覺畫面，在語言、地景交錯混淆的異質時空中，捕捉渾然天成的魔幻奇觀。

成田凌、中村映里子、李杏昨（30）日出席東京影展世界首映映後時，首先感謝大家參與首映，提到當初在嘉義拍攝約一個月，他們都很感謝能在台灣拍攝，雖然去年3月拍攝時嘉義溫差滿大，偶爾天氣不穩定，但是日本跟台灣團隊工作人員的有極佳的專業度和態度，讓拍攝順利進行，也佩服兩國團隊有默契，合作得天衣無縫。

李杏（左起）、成田凌、中村映里子出席東京影展《雨中的慾情》世界首映座談。（東京影展提供）李杏（左起）、成田凌、中村映里子出席東京影展《雨中的慾情》世界首映座談。（東京影展提供）

提到原著漫畫，成田凌和中村映里子表示由於漫畫年代久遠，一開始是先從導演片山慎三的劇本看起，原本不太理解劇本當中的深層涵義，等到正式演出後就漸入佳境，他們大讚導演片山慎三執導功力強大，告訴他們要拋開以前演戲的想法，讓角色間有更多精彩互動，產生真實的情感火花。

成田凌與中村映里子也被觀眾問到，如果要調換角色最想演出哪位，中村映里子笑稱她最想反串男生演古怪的出版社X先生，成田凌則笑答：「我不分男女，演好自己就好了！」詼諧的氣氛讓全場都大笑。

《雨中的慾情》將於12月27日在台上映，並於11月台北金馬國際影展台灣首映，眾星也將來台宣傳。由於影人場開賣即秒殺完售，網友們紛紛敲碗求加開場次，目前各式宣傳活動規劃籌備中，將陸續公布消息。

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