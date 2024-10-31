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娛樂 最新消息

告五人厲害了！一個月生「雙寶」 聯動金馬、金鐘3大《影后》含金量高

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人擁有充沛創作力，今年才以《又到天黑》得到金曲獎年度歌曲大獎，最近才忙完歐洲巡演又有新作品推出，新歌《從未見過的海》是為Netflix新的影集《影后》所唱，該戲聚集本屆金鐘獎最佳女主角楊貴媚和最佳女配角楊謹華，再加上得過金馬獎和金鐘獎的謝盈萱，可說含金量相當高。

告五人再次為影集獻唱，歌迷都很期待。（相信音樂提供）告五人再次為影集獻唱，歌迷都很期待。（相信音樂提供）

人氣樂團告五人一個月兩次推出新歌，之前才剛為電影《為我辦一場西式的喪禮》獻唱《就說你想說的》，相隔兩週又為Netflix影集《影后》帶來序曲《從未見過的海》。

剛獲得金鐘獎的楊謹華（左）和謝盈萱在影集《影后》中飆戲。（Netflix提供）剛獲得金鐘獎的楊謹華（左）和謝盈萱在影集《影后》中飆戲。（Netflix提供）

告五人表示：「我們之前就看過很多『影后』們的戲劇，都非常喜歡，很開心《從未見過的海》可以和這麼棒的作品合作，也希望大家多多期待這首新歌的完整版。」

新影集《影后》聚集楊謹華（中）等許多大咖參加演出。（Netflix提供）新影集《影后》聚集楊謹華（中）等許多大咖參加演出。（Netflix提供）

看好告五人的音樂魅力，許多戲劇作品都找上門，目前與各式影集、電影、廣告攜手打造超過20首主題曲，不少影劇合作的作品都有成績，包括與《華燈初上》合作的片尾曲《好不容易》至今在YouTube上已突破4000萬觀看次數，其他合作曲《唯一》、《披星戴月的想你》、《在這座城市遺失了你》同樣擁有好成績，分別突破2000萬、2500萬、3000萬觀看次數。告五人最新單曲《從未見過的海》將在11月6日到11月8日於HIT FM首播。

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