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娛樂 最新消息

（影）眾量級Andy爆8大指控！控家寧母女奪權：分手後我一無所有

Andy與家寧去年10月分手後各自成立新頻道，Andy今無預警上片「分手後我一無所有」，對家寧提出8項指控。（翻攝自IG）Andy與家寧去年10月分手後各自成立新頻道，Andy今無預警上片「分手後我一無所有」，對家寧提出8項指控。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber「眾量級」Andy與家寧去年10月分手後各自成立新頻道，Andy今無預警上片「分手後我一無所有」，對家寧提出8項指控，包括自己多年來每月僅領固定薪資，且家寧發媽媽以個人名義註冊「眾量級」商標，分手後更被斷絕經濟來源。

Andy整理的事件時間軸。（翻攝自Andy老師YOUTUBE頻道）Andy整理的事件時間軸。（翻攝自Andy老師YOUTUBE頻道）

Andy在2016年創立「眾量級CROWD」頻道，與家寧共同經營，隨著頻道知名度提升、工作量增加，2017年起，他將銀行帳戶與個人印鑑交由家寧媽媽管理，原因是對方具備公司經營經驗，當時也認為家寧媽媽可能成為自己未來的岳母，所以就放心交給她掌管。

Andy整理的事件時間軸。（翻攝自Andy老師YOUTUBE頻道）Andy整理的事件時間軸。（翻攝自Andy老師YOUTUBE頻道）

不過讓他意外的是，Andy後來發現自己竟被排除在公司財務決策之外，家寧媽媽甚至以他的名義成立「群海娛樂股份有限公司」，自行決定股權分配。

由於他當初也未完全了解合約內容，所以最終僅持有25%股份，2018年後，儘管頻道的收益增加，他的薪資依然持平，而他當時已認定的岳母，竟也不給他查閱財務帳目。

與家寧分手後，Andy就被斷了金援，所以才搬回小套房，現在連剪影片的電腦都拿不回來，去年底還被踢出頻道以及社群，帳號已無法使用，董事職務也沒了，而家寧媽媽只說了一句帳目還在整理中，逼他轉讓所有股份。

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