成全馬郁雯情牽李正皓 王偊菁被做掉也甘願

馬郁雯（右）情牽李正皓，２人甜蜜同框被瘋傳，三立《前進新台灣》主持人王偊菁跳出來揭開照片背後真相。

〔記者林南谷／台北報導〕為了成全三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯和同台《新台派上線》主持人李正皓燃愛苗，《自由娛樂頻道》在強颱康芮肆虐之際，抽絲剝繭找出三立《前進新台灣》主持人王偊菁甘願被做掉內幕。

相關新聞：馬郁雯默認情牽李正皓 「閒雜人等」全消失

請繼續往下閱讀...

今（31）日一早，康芮強颱進逼台灣，台北下起間歇性豪大雨，卻澆不熄馬郁雯情牽李正皓新聞，稍早王偊菁傳來馬郁雯同框李正皓甜蜜合影，但怎麼看都覺得怪怪的，因為兩人離得有點兒遠。

稍早王偊菁（左二）提供照片，原來馬郁雯和李正皓同框還有她和王義川（右一），為了成全2人，她願意被做掉。

相關新聞：陳惟柏虧李正皓躲1.5小時 躲不過王義川

原來，這張照片被加工了，兩人中間原始照片多了王偊菁，但她捨己就是為了成全馬郁雯、李正皓甜蜜同框，有圖有真相，王偊菁提供了當時4人合影照片，裡面還包括民進黨政策會執行長王義川，王偊菁說，她很甘願被做掉。

相關新聞：馬郁雯呵護李正皓戀愛ING 鬆口「低調給空間」

而對於馬郁雯情牽李正皓送上祝福，記者原本以為王偊菁會說「結婚多包一點」、「增產報國狂生4個」之類話語，沒想到她竟嗨喊：「我們是母舅桌，見證人。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法