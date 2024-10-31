《零日攻擊》驚艷日本東京 高橋一生：值得挑戰作品

《零日攻擊》製作人鄭心媚（右）昨率主要演員連俞涵（中）和張絡偍（左），在「東京國際影視市場展」舉辦宣傳記者會。（記者林翠儀攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣電視劇《零日攻擊》（Zero Day）製作人鄭心媚30日率主要演員在「2024日本東京國際影視展」（2024TIFFCOM）舉辦記者會，參與演出的日星高橋一生以錄影致詞表示，「這是一部值得挑戰的作品。」

高橋表示，此劇雖是講述政治議題，但用娛樂性去表現，讓他感到很有意思，劇本內容耐人尋味，整體是在台灣拍攝，工作人員、演員是台灣人，這也讓他頗感興趣。

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高橋表示，「鄭心媚說要傳達的訊息就是和平是最重要的，自己受到這樣的理念鼓舞。」他也回顧拍戲過程說：「劇中台語、英語夾雜，非常吃力，是一部值得挑戰的作品。」

日本男星高橋一生以短片問候日本觀眾。（記者林翠儀攝）

《零日攻擊》獲文化部補助製作電視劇，每集60分鐘，一共10集，內容講述一個虛構的中國攻台故事，包括台海戰爭爆發前台灣的經濟、政治、宗教、媒體、網路等各領域所發生的來自中國的威脅所造成的影響，是在台灣電視史上首度描寫台海戰爭。

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該劇預定2025年上演，今年7月公布17分鐘的前導預告片，引發國際媒體關注。

《零日攻擊》製作人兼編劇統籌鄭心媚昨率領主要演員連俞涵和張洛偍在位於東京的濱松町舉辦記者會，因日本男星高橋一生與女星水川麻美參與演出，引起日媒高度關注。兩人雖未能出席這場記者會，但以錄影致詞。

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