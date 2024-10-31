英熊回歸重返絨耀！柏靈頓熊獲頒熊熊護照前往秘魯展開探險

超可愛的柏靈頓熊在《柏靈頓：熊熊去秘魯》獲得英國公民的身份。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾經與英國女王伊麗莎白二世共進下午茶的超可愛柏靈頓熊將於《柏靈頓：熊熊去秘魯》回歸，最新預告昨（30）日正式發佈，柏靈頓熊從祕魯流浪到英國倫敦，英國政府日前終於正式頒發護照給這位身穿藍色大衣的毛茸茸巨星，讓他終於獲得英國公民的身份。

該片製片羅柏席爾瓦在外媒的訪問中被問到柏靈頓熊的英國護照時表示：「我們寄信給內政部，詢問是否可以提供一本護照樣本讓我們拍攝，結果他們居然發回一本正式的護照，貨真價實的英國護照！」他笑道：「沒想到英國內政部其實蠻幽默的，性別標註為『熊』也是挺合理的。」

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《柏靈頓：熊熊去秘魯》將於明年春節檔展開全新冒險。（索尼影業提供）

除了家喻戶曉的原始班底，新片更找來奧莉薇雅柯爾曼與安東尼奧班德拉斯加入這場瘋狂的旅程，帶大家一同深入神秘的亞馬遜雨林。有了這本得來不易的護照，柏靈頓熊終於可以回到娘家拜訪他親愛的露西姑姑，不過就在他與布朗一家抵達祕魯時，卻發現露西姑姑失蹤了，一場充滿冒險的華麗之旅就此展開。

柏靈頓熊在《柏靈頓：熊熊去秘魯》返回祕魯時展開充滿冒險的華麗之旅。（索尼影業提供）

為了呈現出柏靈頓熊在祕魯最寫實的冒險旅程，劇組遠赴祕魯和哥倫比亞拍攝，導演杜加爾威爾森深入叢林深處的坦博帕塔國家保護區，更驚爆：「我差點踩到亞馬遜第二毒的毒蛇，又差點摸到跑過的蜘蛛，那也是可以毒死我的，然後又被子彈蟻咬，為了電影中的瘋狂冒險，我真的是豁出去了。」《柏靈頓：熊熊去秘魯》將於2025年1月24日春節檔正式在台上映。

《柏靈頓：熊熊去秘魯》最新預告

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