疑遭NanaQ影射性騷「逼聞下體」 薔薔不忍了：扯開噁心真面目

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生性騷擾事件延燒，陸續有多名女子跳出來自稱受害，掀起網紅圈「#MeToo」風暴；以極簡、自律形象走紅的網紅NanaQ也分享自身經歷，日前與大咖網紅合作，遭強行聞私密處、咬性愛玩具，然而，種種指控經網友對比後，猜測是指「薔薔」林嘉凌。對此，如今人在加拿大的薔薔不忍回應了，直呼要揭穿「她噁心的真面目」。

薔薔（右）回應遭NanaQ影射。（翻攝自IG）

NanaQ近日在IG限時動態表示，自己能夠理解被孫生性騷的受害者A女、B女當下的反應，回想起過往曾與某位YouTuber拍片時，遭強行聞私密處、咬性愛玩具，但拍攝過程中其他同仁都覺得很正常，不禁思考「是我太大驚小怪嗎？」

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NanaQ認為，這種冒犯的舉動與性別無關，「我現在回想起來才知道，那時候我根本『無法判斷這是性騷擾嗎』，我也跟AB女一樣，因為對方比較大咖，我根本不敢怎麼樣。」表示很多事都是要事過境遷了，才能明白自己當時的感受。

NanaQ表示自己能理解A、B女當下的反應。（翻攝自IG）

種種指控讓不少網友聯想，2年前NanaQ與「薔薔」林嘉凌合拍的影片，她當時向薔薔提到自己只用清水洗澡，薔薔隨即低頭聞NanaQ私密處，聞完還說「真的有怪味」，讓NanaQ當場情緒潰堤痛哭，嚇得薔薔慌張表示自己只是開玩笑，並且不斷安慰對方，最後還對著鏡頭幫NanaQ說話，「之後有誰說她不洗澡的人，就是跟我為敵」，並送NanaQ一罐小香水，才順利結束這段意外插曲。事後NanaQ也在影片留言區邀約下次合作。

NanaQ（右）曾與薔薔（左）合作拍片。（翻攝自YT）

遭到影射的薔薔今（22日）也於社群發聲，直言「我人都不在台灣一個月了，想好好休息都有我的事，既然有人沒事想找事，那我3月回台灣就來公布一些事，扯開你噁心的真面目，大家敬請留意。」



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