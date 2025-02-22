晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

疑遭NanaQ影射性騷「逼聞下體」 薔薔不忍了：扯開噁心真面目

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生性騷擾事件延燒，陸續有多名女子跳出來自稱受害，掀起網紅圈「#MeToo」風暴；以極簡、自律形象走紅的網紅NanaQ也分享自身經歷，日前與大咖網紅合作，遭強行聞私密處、咬性愛玩具，然而，種種指控經網友對比後，猜測是指「薔薔」林嘉凌。對此，如今人在加拿大的薔薔不忍回應了，直呼要揭穿「她噁心的真面目」。

薔薔（右）回應遭NanaQ影射。（翻攝自IG）薔薔（右）回應遭NanaQ影射。（翻攝自IG）

NanaQ近日在IG限時動態表示，自己能夠理解被孫生性騷的受害者A女、B女當下的反應，回想起過往曾與某位YouTuber拍片時，遭強行聞私密處、咬性愛玩具，但拍攝過程中其他同仁都覺得很正常，不禁思考「是我太大驚小怪嗎？」

NanaQ認為，這種冒犯的舉動與性別無關，「我現在回想起來才知道，那時候我根本『無法判斷這是性騷擾嗎』，我也跟AB女一樣，因為對方比較大咖，我根本不敢怎麼樣。」表示很多事都是要事過境遷了，才能明白自己當時的感受。

NanaQ表示自己能理解A、B女當下的反應。（翻攝自IG）NanaQ表示自己能理解A、B女當下的反應。（翻攝自IG）

種種指控讓不少網友聯想，2年前NanaQ與「薔薔」林嘉凌合拍的影片，她當時向薔薔提到自己只用清水洗澡，薔薔隨即低頭聞NanaQ私密處，聞完還說「真的有怪味」，讓NanaQ當場情緒潰堤痛哭，嚇得薔薔慌張表示自己只是開玩笑，並且不斷安慰對方，最後還對著鏡頭幫NanaQ說話，「之後有誰說她不洗澡的人，就是跟我為敵」，並送NanaQ一罐小香水，才順利結束這段意外插曲。事後NanaQ也在影片留言區邀約下次合作。

NanaQ（右）曾與薔薔（左）合作拍片。（翻攝自YT）NanaQ（右）曾與薔薔（左）合作拍片。（翻攝自YT）

遭到影射的薔薔今（22日）也於社群發聲，直言「我人都不在台灣一個月了，想好好休息都有我的事，既然有人沒事想找事，那我3月回台灣就來公布一些事，扯開你噁心的真面目，大家敬請留意。」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中