被吸血一生！ 金賽綸傳生前負債1600萬

金賽綸曾有「最美童星」封號。（翻攝自金賽綸IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名韓星金賽綸16日傳出不幸在家身亡，警方到場後發現沒有呼吸心跳，得年24歲，消息震驚各界，警方昨出面證實金賽綸死訊，經調查發現住家無外部入侵痕跡，也無犯罪嫌疑，呼籲媒體自制：「請考慮死者與家屬心情，請克制不要寫到死因與死亡方式。」有韓媒更披露她生前負債1600萬元，如今已無法償還。

據韓媒最新報導，有「最美童星」封號的金賽綸自童星出身，出道以來的收入幾乎全用在父母事業投資與全家人生活費，後來爆發酒駕事件，前經紀公司更替她支付因酒駕必須支付的和解金與違約金。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：金賽綸驟逝最後IG限動曝光 警籲媒體自制

知情者透露，前經紀公司代替償還違約金，逼得金賽綸承諾會償還7億韓圓（約1600萬元台幣），然而隨著她的去世，恐怕再也無法兌現，有影迷發文感嘆，金賽綸出道很早卻幾乎沒有屬於自己的財產，「她根本是被吸血的一生。」

★☆自由電子報關心您☆★

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法