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孫生開戰性騷案B女！還原摩鐵「發生關係」過程 DK看了一臉茫

孫生。（翻攝自臉書）孫生。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因涉摸女生臀部遭判刑5個月，據判決書描述，當時與孫生一同用餐為A女（提告者）和B女，A女與孫生在外抽菸時被對方拍臀，後來先行離開，留下B女安撫孫生情緒。如今B女也跳出爆料後續情況，指控孫生偷叫車到旅館，更解釋當下她不離開是因為實在太害怕，才想「趕快把事情做完離開」，對此，孫生稍早也親自在該貼文下方留言。

B女下午在Threads爆料，當下A女先行離開時，孫生相當生氣轉將目標指向她，B女表示，因為自己曾面臨相似情況，以致於當下她完全不能反抗、不敢離開，害怕孫生抓狂會做出更不好的事情，接著孫生突然開始她，她當下有推開對方，無奈力氣實在太小。後續孫生偷偷叫車開往摩鐵，此時B女深知自己逃不掉了，只好硬著頭皮跟他進去，趕快把事情做完離開。

不過孫生稍早也現身B女貼文下方留言反擊，「根本沒有偷偷叫車去摩鐵，妳還陪我在全家等車，問我要去哪，我說摩鐵。」至於在摩鐵發生的事，孫生也以露骨的方式形容當時的情況，強調雙方是你情我願，還一起拍了很多私密片，且跟鏡頭有互動，不是偷拍形式，更說B女當下多表達很多開心的言語。

YouTuber DK（翻攝自IG）YouTuber DK（翻攝自IG）

孫生表示當天打A女臀部是事實，所以確實自己的錯，但對於B女的指控，他則否認，「B女這真的太過分...她完全在說謊。」還標註「異色檔案」官方帳號，喊話YouTuber DK自己可以提供影片給他當證據。

沒多久後B女也繼續澄清：「根本不知道你叫車，我自己去洗澡是『因為我想趕快離開』不是嗎？結束之後我馬上就走了，留你自己在摩鐵。拍了影片是你拍的，請問是我拍的嗎？就因為你拍了，我變成我自願？我怎麼沒有印象我說那句話？你真的很噁。」並針對孫生喊話要公開影片一事，表示：「我想請問？當下要求你刪片，你在我面前刪了，現在說有影片？請問這是你的手法嗎」、「若是你手中有影片，並且給第三方看，我一定告死你」。

雙方目前仍各說各話，DK看到後也一頭霧水，表示：「孫生，你有空跟我視訊，我想知道你的說法」、「以常識來說，我怎麼可能看影片？」

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