晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

小優負面新聞連環爆！簽給吳宗憲不到半年「慘遭提前解約」

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人小優近期頻上新聞版面，包括被拍到與已婚男子曖昧、大嘴巴爆料大根私生活，以及胡瓜與宋羽葤的緋聞等，而今傳出她已與吳宗憲公司解約，對此，吳宗憲經紀公司部門主管阿連也親自證實。

小優。（資料照，記者陳奕全攝）小優。（資料照，記者陳奕全攝）

吳宗憲先是回覆：「我已經好久沒有管理公司經紀部門的事情了。現在所有的事情都交給公司的經紀部門主管阿連處理。」

阿連最後也證實此事，表示與小優的經紀約未滿半年，確實已經提前解約，原因是小優最近的新聞是真的還蠻多，決定解約之前也有先詢問過老闆吳宗憲的意見，雙方最後是和平解約，也祝福小優未來在演藝之路可以繼續活躍。至於小優本人的想法，經紀人表示：「目前小優人不在台灣，等小優回台後，將會進行協議流程。」

小優前陣子被拍到與一名已婚男子曖昧，她還靠在對方的肩膀上，不過她最後仍堅稱雙方只是朋友，說法令人質疑；而她也有被質疑是大嘴巴，除了爆料好友大根的私生活之外，甚至連胡瓜和宋羽葤的緋聞也源自於她，不過相關事實，還有待她本人出面釐清。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中