小優負面新聞連環爆！簽給吳宗憲不到半年「慘遭提前解約」

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人小優近期頻上新聞版面，包括被拍到與已婚男子曖昧、大嘴巴爆料大根私生活，以及胡瓜與宋羽葤的緋聞等，而今傳出她已與吳宗憲公司解約，對此，吳宗憲經紀公司部門主管阿連也親自證實。

小優。（資料照，記者陳奕全攝）

吳宗憲先是回覆：「我已經好久沒有管理公司經紀部門的事情了。現在所有的事情都交給公司的經紀部門主管阿連處理。」

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阿連最後也證實此事，表示與小優的經紀約未滿半年，確實已經提前解約，原因是小優最近的新聞是真的還蠻多，決定解約之前也有先詢問過老闆吳宗憲的意見，雙方最後是和平解約，也祝福小優未來在演藝之路可以繼續活躍。至於小優本人的想法，經紀人表示：「目前小優人不在台灣，等小優回台後，將會進行協議流程。」

小優前陣子被拍到與一名已婚男子曖昧，她還靠在對方的肩膀上，不過她最後仍堅稱雙方只是朋友，說法令人質疑；而她也有被質疑是大嘴巴，除了爆料好友大根的私生活之外，甚至連胡瓜和宋羽葤的緋聞也源自於她，不過相關事實，還有待她本人出面釐清。

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