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娛樂 最新消息

不忍了！阿諾化身助選員表態投給賀錦麗 以身作則反對川普

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢一代動作巨星、曾擔任加州州長的著名共和黨人阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）昨在X（原「推特」）表態，自己已在2024年大選中把自己的票投給了民主黨候選人賀錦麗，更強調自己先是一名美國人，其次才是一名共和黨黨員，要以身作則反對川普。

阿諾史瓦辛格表態，自己把票投給了民主黨候選人賀錦麗，要以身作則反對川普。（翻攝自Arnold Schwarzenegger IG）阿諾史瓦辛格表態，自己把票投給了民主黨候選人賀錦麗，要以身作則反對川普。（翻攝自Arnold Schwarzenegger IG）

阿諾在貼文中表示，自己其實不太代言，不害怕分享自己的看法，但他討厭政治，也不信任大多數政治人物。「我明白大家想聽我說話，不只是因為我是名人，而是因為我曾經當過共和黨州長。」

提到過去擔任州長，阿諾說他學會了熱愛政策而忽略政治，「我為自己所做的工作感到自豪：幫助改善空氣品質、創造就業、平衡預算、完成州歷史上最大的基礎建設投資，並在重劃選區和初選方面，將權力從政客手中交還給人民。」

「這就是政策，它需要與不同陣營合作，而不是為了下一場選舉而互相辱罵。」阿諾說。「我知道大多數人不覺得這有趣，但當我能透過政策改善人民生活時，我就很開心。如今，我仍透過我在南加州大學（USC）的研究所致力於這些目標，包括推動清潔空氣以及削弱那些操弄系統的政治人物的權力。」

阿諾坦言，自己現在不喜歡任何一個政黨，「我的共和黨已經遺忘了自由市場的美好，加劇了財政赤字，甚至拒絕承認選舉結果。而民主黨在處理赤字方面也沒好到哪去，我還擔心他們的地方政策會增加犯罪，傷害我們的城市。所以我如今比以往更討厭政治。如果你是一個正常人，沒被這些政治鬧劇洗腦，你大概會理解我的心情。」

「我想關掉一切，不再理會這些事。」阿諾表示，「但我不能。因為拒絕選舉結果是最不美國的行為。對我來說，美國是世界上那座明亮的山巔之城。聽到有人稱美國是『全世界的垃圾桶』，這種不愛國的言論讓我無比憤怒。在成為共和黨人之前，我永遠是美國人。」

接著阿諾表示，這就是為什麼他投票支持賀錦麗（Kamala Harris）和她的副手提姆華茲（Tim Walz），「我告訴你們這個消息，因為我知道有很多人和我一樣。他們不再認得這個國家，你們有理由感到憤怒。幾十年來，我們討論國債問題。幾十年來，我們討論如何通過全面的移民改革來保護邊境並修復破碎的系統。而華盛頓什麼都沒做。」

阿諾提到問題不斷出現、大家的怒氣也不斷累積，「因為唯一受益於這些問題的，不是你們人民，而是那些更在意選舉話術勝過公共服務的政客。他們只把這一切當作遊戲，而對我們美國人來說，這卻是生活。我們應該感到憤怒！」

阿諾形容川普是「一個無法尊重選票、只在乎自己贏的人」、「一個會煽動支持者衝進國會，自己卻在旁邊喝著健怡可樂的人」、「一個除了為富人和捐款人減稅之外，沒有能力通過任何其他政策的人」、「一個認為不支持他的人比中國、俄羅斯或北韓更像敵人的人」，直言「這樣的人解決不了我們的問題。這只會讓我們再多浪費四年時間，得到更多的分裂、仇恨和無用的怒氣。」

「我們必須為這一章美國歷史畫上句點，而我知道前總統川普不會這麼做。他只會繼續分裂、辱罵，並找到新方法讓自己比以前更不愛國。而我們人民，什麼也得不到，只有更多的憤怒。」阿諾表示。

最後阿諾提到，這就是為什麼他要告訴大家自己的投票選擇，「我希望這個國家能夠向前邁進。儘管我和賀錦麗及華茲的政綱存在不少分歧，但我認為只有他們才能帶領我們前進。」並呼籲大家去投票，「讓我們翻過這一頁，把這些爛事丟在身後。即使你不同意我的選擇，也請去投票，因為這就是我們作為美國人的責任。」

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