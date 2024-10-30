68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭盤查！掀學生時期心中陰影

陳美鳳今出席珠寶記者會，揭學生時期陰影。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳美鳳今（30）出席MIRROR皇宣緣珠寶記者會，驚曝日前拿敬老卡搭捷運突遭盤查，勾起深藏心中的恐懼，她學生時期曾遭男生熊抱突襲，至今遇陌生人接近都會很緊張。今年搭計程車遇到司機舉止詭異，趕緊半路下車。

陳美鳳回想當時遭男生熊抱仍餘悸猶存，透露那時候嚇到腿軟，掙脫後還爬不上自家5樓公寓；她還自招容易吸引怪人，曾遇暴露狂對她敞開大衣秀裸體，有次興致來搭計程車，兩個女孩下車一直盯著她，陳美鳳當時不疑有他，一上車司機就大呼：「哇又有錢可以賺啦！」她僅對對方說聲辛苦了，接著司機又脫口一連串怪力亂神言論，她趕緊掏出100塊給司機，以要去超商買東西為由成功逃跑。

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68歲陳美鳳凍齡有數，拿敬老卡搭捷運竟遭盤查。（記者陳奕全攝）

而她日前拿敬老卡搭捷運，準備搭手扶梯時突然聽到腳步聲靠近，對方劈頭問：「你剛是用敬老卡嗎？」讓她相當徬徨趕緊出示票卡驗證，好在對方只是站務人員，查證後還忍不住讚：「真的有夠年輕的！」

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