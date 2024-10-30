是枝裕和來相挺！《女兒的女兒》東京首映口碑征服東洋

〔記者許世穎／綜合報導〕台片《女兒的女兒》昨（29）日在東京國際影展亞洲首映，現場座無虛席，就連和台灣頗有淵源的坎城金棕櫚大導演是枝裕和都前來力挺。電影放映時席間不時傳出啜泣聲，一直到片尾工作人員名單時，觀眾依然沉浸在情緒中無人提前離場，安靜等待《女兒的女兒》影人登台座談，展現強大後座力。

劉奕兒（左起）、張艾嘉、林嘉欣於東京影展現場，俏皮模仿《女兒的女兒》電影主視覺海報。（東昊提供）

林嘉欣在映後座談時不禁紅了眼眶，哽咽地說：「這是我第一次在大銀幕看到完整全片，深受感動而且久久無法自己。」她表示能夠有機會進入《女兒的女兒》劇組，看著景仰的演員前輩張艾嘉進入角色的魔幻瞬間，就是一個很好的學習。

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《女兒的女兒》在東京影展亞洲首映，導演黃熙（左起）、演員張艾嘉、林嘉欣、劉奕兒出席映後座談，與觀眾分享拍攝點滴。（東昊提供）

導演黃熙則謙虛表示，能有機會再把新作品帶來東京，是一件非常開心的事。他回憶上一部劇情長片作品《強尼・凱克》是到東京FilmeX（東京新作家主義影展）參展，這一次能一舉打入東京國際影展甚至入圍主競賽單元感到很榮幸，更要謝謝侯孝賢跟張艾嘉這兩位創作路上的老師。

《女兒的女兒》首映散場後，熱情影迷給張艾嘉簽名。（東昊提供）

映後交流時間，除了不少人拿《強尼・凱克》的電影場刊給導演簽名，女主角張艾嘉更是被重重影迷包圍，甚至有許多日本影迷拿著珍藏多年的《相愛相親》文宣品給張艾嘉簽名留念。

入圍金馬獎5項大獎的《女兒的女兒》讓台片暌違20年再度打進東京影展主競賽單元，此次在東京國際影展安排3場放映，主競賽將於11月6日揭曉各項得主；台灣方面於金馬影展首映後，預計11月22日正式上映。

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