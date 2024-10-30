陳珮騏遭指超級壞女人！氣場超強疑逼哭選手

〔記者林欣穎／台北報導〕全台語TALK秀選秀節目《Talk Talk秀台語》由吳姍儒與浩子主持、許效舜及黃豪平擔任評審，客座評審迎來「八點檔女神」陳珮騏，浩子開玩笑的介紹她出場：「今天的來賓很帥喔，她就是傳說中外表看起來很壞，但實際上超級壞的壞女人」，Sandy吳姍儒的台八魂也被撩起，直言有見偶像的感覺，台上台下笑成一團。

《Talk Talk秀台語》sandy（左起）、陳珮騏、許效舜、黃豪平、浩子。（公視台語台提供）

陳珮騏超犀利的講評讓選手們都神經緊繃，她熱情跟大家分享：「劇本真的很重要，就像白開水一樣，如果找不到笑點就什麼味道都沒有了！」同時也勉勵大家多講多練習，台語一定會進步的。其中預告裡選手「啊真」疑似淚灑攝影棚。

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陳珮騏一開口就逼哭選手啊真。（公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語》節目收視屢創佳績，選手來自台灣各地，也帶來非常多動人的故事。其中選手陳德民是創作歌手，在台南出生，從小住在高雄茄萣長大，媽媽是越南人，他是台灣跟越南的混血兒，他在節目上表達他很珍惜自己的血統，不同的膚色有不同的世界觀，尤其到了《Talk Talk秀台語》讓自己更認識自己的母語！原來是因為不諳台語的他，為了陪伴病危的父親，決定用父親最熟悉的語言來陪伴他，跟他說話聊天，讓他下定決心要把台語學好不僅感動全場，影片上架後也突破22萬次瀏覽，網友紛紛留言給予支持：「真的好溫馨的一段故事，母語就是最好的陪伴 。」

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