邊荷律錄影餓到昏頭！突喊峮峮「壞人」委屈畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《飢餓遊戲》本週邀來人氣韓籍啦啦隊女神邊荷律，及周宜霈、陳大天、熊熊、「大鶴」林鶴軒等人，一開場時邊荷律用中文帶來可愛的自我介紹，萌翻全場，陳大天也趁機用韓文對著邊荷律說「見到妳很開心」、「妳好漂亮」，卻立馬被虧學的盡是把妹用語。

峮峮（左起）、邊荷律、蔡黃汝、陳大天。（中視提供）

遊戲關卡中出現韓國傳統遊戲打畫片，當大家討論技巧時，邊荷律自信地說「我會」，但示範時卻完全沒打中，無辜的呆萌模樣讓大家不忍取笑她。當進行分隊時，邊荷律向峮峮喊話「選我」，不料峮峮卻選擇贏面較大的知識王大鶴，讓邊荷律委屈地喊「壞人」，一旁的熊熊見狀直呼：「她真的好可愛。」

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邊荷律首登《飢餓》，初嘗挨餓錄影，當她看到其他人享用美食時，一臉相當羨慕，「我真的餓了」，孫協志也幫她喊話：「拜託讓邊荷律贏吧，不然餓一整天，她肯定不會再來我們節目了。」比賽羽球時，藝人分成三隊，要分別與小學生選手進行對抗，當邊荷律得知和「過關機器」王仁甫同隊後，興奮地喊出「耶」，蔡黃汝見狀打趣形容：「邊荷律知道仁甫哥是強棒，開心到活過來了。」比賽過程，王仁甫為了讓邊荷律有機會吃到美食，相當拼命，一度打到在地上連滾數圈，還把羽毛球壓扁。

邊荷律受邀登《飢餓遊戲》。（中視提供）

不僅考驗體力，節目中也讓藝人回味童玩摺紙飛機，邊荷律一時忘了怎麼摺，好不容易摺好，卻遭王仁甫打槍，一心想要贏的邊荷律只好苦苦哀求其他人教她，外景節目充滿挑戰，最後邊荷律一邊奔跑一邊對著鏡頭許願：「給我飯。」

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