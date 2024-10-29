福原愛一條「阿嬤花褲」嚇死人 網吐槽：肉鬆

福原愛將事業重心擺在中國。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前桌球選手福原愛與江宏傑結束跨國婚姻官司後，形象受到婚內出軌影響，在台灣、 日本都被罵慘，只好把事業重心轉往中國。福原愛現在努力直播帶貨，有時也會透過社群與網友互動，近日更曝光一段做瑜珈的影片，沒想到卻狠遭網友吐槽。

福原愛穿著阿嬤碎花褲做瑜珈。（翻攝自小紅書）

在這段影片當中，福原愛穿著休閒和網友分享瑜珈練習畫面，不過她的服裝卻讓人覺得「未免也太混搭了吧」？她上半身穿著灰色小背心，下半身則是一條紫底碎花褲，這條褲子不免讓人想起年邁的阿嬤，跟她手上的美甲還有貼身上衣完全不搭。

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福原愛示範動作，網友覺得她身上肌肉鬆垮。（翻攝自小紅書）

穿著阿嬤碎花褲的福原愛介紹著瑜珈，認為這是很好的養生操，還親自示範了幾個動作。影片一出，網友除了吐槽那件看起來很有年代感的褲子，還有人酸福原愛「肌肉不緊緻」，身上的肉看起來都鬆垮垮，甚至進一步建議她可以嘗試多做深蹲練出翹臀。

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