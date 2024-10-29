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娛樂 最新消息

國民女婿又來了！羅一鈞率領30名醫學生「愛之日常」震撼開唱

羅一鈞、郭蘅祈與萬芳都有演出。（愛之日常音樂節提供）羅一鈞、郭蘅祈與萬芳都有演出。（愛之日常音樂節提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第六屆「愛之日常音樂節」11月16日在台中文心森林公園「圓滿戶外劇場」舉辦，「國民女婿」羅一鈞繼兩年前的「愛之日常4」後再度受邀登台，本次將領銜30名醫學院學生組成的「台灣公衛學生聯合會」登台獻唱。

本屆音樂節以「擁抱彩虹，預見美麗新世界」（What A Wonderful World！）為主題，主辦人郭蘅祈（郭子）提到，希望藉由音樂節將「愛之日常」的理念推向國際，並以音樂人使命感推動華語流行音樂的全球化。

林美秀。（愛之日常音樂節提供）林美秀。（愛之日常音樂節提供）

今天的演出卡司包括宇宙人、林美秀、旺福、胖球都是首度參加，還有萬芳、郭蘅祈與浮花樂隊、洪佩瑜、阿玲娘（黃韻玲與Arthur）、DJ Ken Lin、霜淇淋（陳建騏x郭蘅祈x黃韻玲期間限定組合）接力登台。

特別的是，今年開場將由羅一鈞與30名醫學院學生帶來感人合唱，緊接著萬芳攜手「親愛愛樂」26位弦樂手氣勢登場。

跨足歌壇的林美秀則將與姐妹淘郭子和浮花樂隊首度搭檔，說說唱唱，勢必擦出不一樣的精采火花。

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