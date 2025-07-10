（獨家）狠人話不多！孫德榮喬傑立頻道失利「現場剃光頭」

孫德榮說到做到，頻道訂閱未達標，剃光頭履行承諾。（孫德榮提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王牌經紀人孫德榮說到做到剃光頭！為了讓新成立的YouTube頻道《喬傑立帝國》重現當年5566、183Club、K ONE等天團的榮光，他日前在臉書立下「剃頭軍令狀」，公開喊話粉絲，若頻道在期限內未達1萬5000訂閱，就要當眾剃光頭，絕不食言。

孫德榮無奈喬傑立鐵粉動員力量不夠。（孫德榮提供）

孫德榮上月宣布開播YouTube頻道「喬傑立帝國」，力邀羅志祥同台合體，師徒倆和解5年後、暌違25年首度在媒體前同框，聲勢相當浩大。隨頻道開張，孫德榮希望鐵粉歸巢，讓喬傑立帝國光輝再現，「不要小看自己的力量，沒有你我們不會成功，一傳十，十傳百，這個力量無比偉大。」

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喬傑立教父孫德榮剃光頭祭旗，展現決心。（孫德榮提供）

如今期限一到，訂閱數仍未達破萬門檻，孫德榮信守承諾，親自到髮廊剃光頭，還作勢雙手合十，模樣頗有佛性。他有些無奈說：「本以為鐵粉會幫忙，沒想到他們只是說說，連動個手指頭都懶。」孫德榮表示人要一言九鼎，雖然沒人強逼剃光頭，但他下定決心身體力行，還擔心突然光頭現身會嚇壞大家，決定第一時間搶先曝光，「孫總剃光頭了，不是隨便說說，說到做到。」

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