樂天女孩桌曆開賣！籃籃甜美造型曝 「日系純慾風情」迷暈粉絲

籃藍造型甜美。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「樂天女孩RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」於今日開賣，這次特別之處在於內頁可以剪裁成明信片，讓粉絲與親友分享女孩們的美好瞬間。孟潔表示：「地點、服裝都是我們精心策劃的，希望帶給大家不同的視覺體驗，也希望大家多多支持，因為我自己非常喜歡這本桌曆！」

穎樂。（樂天桃猿提供）

今年下重本前往日本拍攝，孟潔笑說：「希望有大家跟我們一起出去玩的感覺！」籃籃分享，因為自己很喜歡去日本，擁有許多美好的回憶，「希望能營造出和大家一起去日本旅遊、創造回憶的感覺！」桌曆內容涵蓋了各種出國的日常，也收錄了搞笑、有趣甚至突發奇想的瞬間。談到對桌曆的期待，籃籃說：「銷量是其次，更希望當大家把我的桌曆放在辦公桌上，能感受到出國的放鬆與舒壓，為你或妳的忙碌生活加油打氣！」

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嘎琳露大長腿。（樂天桃猿提供）

嘎琳這次嘗試突破以往甜美可愛的形象，封面中露出大長腿，兼具性感與氣質的雙重魅力。她笑著說：「這次想讓大家看到我不同的面向，更貼近真實的嘎琳。」她也希望這本桌曆能帶給粉絲更高的收藏價值。

雅涵為拍攝特地染髮。（樂天桃猿提供）

拍桌曆前，雅涵特地染了頭髮，棚內光線拍出來的效果很漂亮。聊起拍攝趣事，她表示，拍攝當天正值颱風天，原本預計外景的拍攝因此改在棚內，「從棚內窗戶看出去，整個颳風下雨海浪超大。」封面與封底都充滿濃濃的日系純慾風情，希望能讓球迷們喜愛，「今年只會推出樂天版本的桌曆，所以應該能突破以往的銷量吧！」

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