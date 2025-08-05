真的？假的？ BTS公司否認參與麥可傑克森歌曲錄製

BTS所屬經紀公司Big Hit Music卻發出聲明並嚴正否認曾錄製天王麥可傑克森歌曲。（歐新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢男團「BTS」防彈少年團昨（4）日被外媒爆出正在錄製已故巨星麥可傑克遜（Michael Jackson）生前未發行歌曲，且愛爾蘭Grouse Lodge錄音室老闆裴迪鄧寧（Paddy Dunning）也證實此事。沒想到今（5）日事情發生重大反轉，BTS所屬經紀公司Big Hit Music卻發出聲明並嚴正否認。

BTS所屬經紀公司Big Hit Music今日發出聲明。（翻攝自臉書）

外媒《The Irish Sun》報導BTS到愛爾蘭錄製麥可傑克遜歌曲新聞，除錄音室主人裴迪鄧寧證實此消息，麥可傑克遜過世後專門營運的網站也發布「BTS將參與流行音樂皇帝麥可傑克遜未公開歌曲組成的獻禮專輯項目」。

請繼續往下閱讀...

麥可傑克遜堪稱「音樂皇帝」。（法新社）

今日BTS所屬經紀公司Big Hit Music大動作發聲明，明確指出「最近有關BTS參與麥可傑克遜致敬專輯的報導並不確實，BTS從未造訪愛爾蘭Grouse Lodge錄音室亦並未參與製作、錄音」。Big Hit Music更進一步表示未來會採取應對措施，防止謠言擴散及誤傳，並感謝粉絲對BTS的支持。

BTS所屬經紀公司Big Hit Music今日大動作發出聲明。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法