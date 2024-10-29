胡婉玲閃辭27年民視！爆下一步接任「中央社社長」

〔記者邱奕欽／台北報導〕資深媒體人胡婉玲上月16日提出退休申請，同時卸任民視副總經理職位，離開待了27年的老東家，她日前更感慨：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！」針對胡婉玲的未來去向，連日來眾說紛紜，如今傳出她將出任《中央通訊社》社長職務，記者求證《民視》內部，員工也表示已有耳聞。

胡婉玲傳出將接任中央社社長職務。（本報資料照）

胡婉玲在《民視》服務逾27年，卻在上月16日拋出退休震撼彈，爾後更感慨透露：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」一席話道盡百般無奈，卻也頗有弦外之音，其中隱情更是耐人尋味。

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胡婉玲卸任《民視》副總一職後，未來將何去何從，連日來消息甚囂塵上、眾說紛紜；如今答案水落石出，有傳《中央通訊社》將在明日發出人事命令，胡婉玲將接任《中央社》社長職務。對此，《民視》內部員工向本報透露，早在上個月30日，就耳聞胡婉玲將出任《中央社》社長職務，不過卻一直未獲證實，因此大家都三緘其口，目前胡婉玲電話未接、訊息未回。

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