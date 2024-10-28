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9千萬廁所！奢華內裝曝光 品冠驚嘆了

品冠與自己的燈箱。（種子提供）品冠與自己的燈箱。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕品冠「今夜老黃是在哈囉」演唱會六月在台北首唱，隨即開啟巡迴，26日在南京太陽宮劇場演出，鐵粉們準備了許多應援展架、花籃，以及在附近的地鐵站購買應援燈箱，演唱會前一晚，品冠也特意到地鐵站拍照打卡留念，吸引市民和歌迷圍觀拍照，他直呼：「出道接近30年還有這樣子的偶像巨星應援待遇，真的非常感謝粉絲陪伴與支持。」

品冠（種子提供）品冠（種子提供）

演唱會開場，品冠揹著吉他演唱《哄我入睡》，搭配舞台上噴射的燦爛火花炒熱氣氛，隨後他彈唱告五人的《愛人錯過》，歌迷的尖叫聲與掌聲此起彼落，現場氣氛高潮迭起。品冠開心地表示，這次是他多年來再次回到南京進行演出，他也向現場台下歌迷請教南京話，台下歌迷教他家常話「要不要辣油？」，他幽默笑回諧音梗「我只會愛老虎油（我愛你）哈哈，有點冷」，土味情話引發全場爆笑。

品冠（種子提供）品冠（種子提供）

他帶來了《那些女孩教我的事》、《年少時代》引發歌迷的共鳴，「好Man組曲」包含《找自己》、《告白氣球》、《戀愛ING》，是他自己很喜歡的其他天王天團的熱歌，全場歌迷隨著旋律大合唱。接著他連唱三首甜蜜經典曲目《身邊》、《疼你的責任》、《無可救藥》，營造出浪漫的氛圍。演唱會中段，品冠演唱這次演唱會的主題曲《哈囉》，這首歌曲傳達出幽默自在的方式面對生活中的各種事情，帶領歌迷一起揮著手大聲合唱。

品冠打卡奢華廁所。（種子提供）品冠打卡奢華廁所。（種子提供）

演唱會前一天，他抽空利用時間在南京附近遊覽，品嚐了當地的特色美食，包括道地的鴨血粉絲湯、蟹黃湯包和肥美新鮮的大閘蟹等，也造訪了當前網紅打卡景點—世界最貴的廁所，德基廣場耗資接近台幣9000萬打造的奢華廁所，眾多人潮排隊聚集拍照，讓他驚嘆是有趣的體驗。

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