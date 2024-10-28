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娛樂 最新消息

向佐「突甩網紅巴掌」！發3點聲明喊冤：故意弄我

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港男星向佐闖蕩演藝圈，但成績始終平平無奇，不過近日憑藉劇中招牌手勢，成功在網路上走紅。近日，他在活動中與模仿李小龍聞名的網紅「方小龍」同台表演，沒想到在拍攝尾聲，向佐竟突然朝方小龍狠甩一巴掌。

向佐突搧網紅方小龍巴掌。（翻攝自微博）向佐突搧網紅方小龍巴掌。（翻攝自微博）

根據中國媒體報導，向佐遭方小龍指控，活動當天疑似太過激動，未照劇本流程進行，「他完全不按套路出牌，完全不按設計腳本，直接向龍哥比武。」後續更直接甩了方小龍一巴掌，讓現場人員嚇呆，事後方小龍團隊聲明，「最後一個動作完全不像是表演」，已經報警。

方小龍方怒發影片，表示已經報警。（翻攝自微博）方小龍方怒發影片，表示已經報警。（翻攝自微博）

向佐因此在微博上發布3點聲明，他表示沒有惡意，只是希望提升活動效果，也表達對於李小龍的尊敬。他更透露，花2小時與工作人員討論，如何呈現更好的效果，文末也警告有心人士：「如果有些人真的為了新聞故意這樣弄我的話，我沒話可說。

向佐發布3點聲明。（翻攝自微博）向佐發布3點聲明。（翻攝自微博）

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