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家寧遭疑入邪教！唐從聖被問心靈課程認了有接觸「她」

唐從聖演出李國修角色，一圓人生拼圖。（記者王文麟攝）唐從聖演出李國修角色，一圓人生拼圖。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕李國修紀念作品《莎姆雷特》經典版12月起將盛大巡演全台北中南劇院，經典版將由曾國城、唐從聖、鍾欣凌、朱德剛、陳大天、吳怡霈、亮哲、阿喜、蕭東意等超狂陣容合體演出。首度加入的唐從聖挑戰飾演團長李修國，今（28）與蕭東意現身排練，透露前面接了6部商業大劇，對於演出《莎姆雷特》與否一直很猶豫，「過去沒能和國修老師合作，想圓人生拼圖最後一塊。」

唐從聖（右）、蕭東意戲劇路上都受到李國修表演影響。（記者王文麟攝）唐從聖（右）、蕭東意戲劇路上都受到李國修表演影響。（記者王文麟攝）

唐從聖說自己表演路深受「劇場四寶」李國修、顧寶如、李立群、金士傑影響，學生時期也曾被稱讚演出有李國修的影子，成為他持續向前的動力，「能夠和國修老師在劇本裡相遇，真的意義重大、責任重大，尤其每位都是戲精老戲骨，也是老朋友，這次希望和大家一起飆戲，這次我給自己的壓力就是希望能讓年輕觀眾看到不一樣，新的傳承的莎姆雷特。」

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蕭東意也說：「我從小就看相聲受國修老師的影響很大。」這次演出把戲搞砸的二百五，是劇情穿針引線的要角，笑說戲場上愈混亂台下愈快樂。而他也曾遇舞台搞砸經驗，意外遭道具砸傷眼角。

唐從聖覺得演員像心靈導師，沒參加過心靈課程，但有接觸同劇的鍾欣凌。（記者王文麟攝）唐從聖覺得演員像心靈導師，沒參加過心靈課程，但有接觸同劇的鍾欣凌。（記者王文麟攝）

近日網紅遭疑上心靈課程誤入邪教，面對演戲壓力，蕭東意表示：「看戲修心，演戲修行。」唐從聖則幽默說自己沒接觸過「心靈」，但有接觸到「欣凌」，歡迎大家來看莎姆雷特舒壓，也提到學戲劇更多是跟外界分享如何跟不快樂對抗、釋放壓力及放下，他表示除了接演的7部作品外，不少戲約陸續上門，希望能演出有意義的角色，明年也將推出互動式喜劇，與大企業合作推出表演及心靈課程。

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