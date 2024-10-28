安心亞工作被搶怒罵「哩洗咧靠」 反遭嗆：有病去看醫生

安心亞在《孔雀魚》內心受到打擊蹲坐在門口。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在華視、公視台語台懸疑劇《孔雀魚》飾演的小雪以一句「光是好好活著都是奢望」道出角色對生活的無奈，對於現實中的情緒低潮，她說：「我會深呼吸。」並稱自己不會壓抑情緒，而是順其自然地流動，想哭就哭，讓悲傷釋放出來，靜靜地讓情緒過去。

尹馨（左起）、 安心亞在《孔雀魚》抵達命案現場，發現工作被蕭景鴻搶走。（華視、公視台語台提供）

《孔雀魚》最新劇情中，Energy的「阿弟」蕭景鴻登場，他的角色「王強」是「波叔」王自強的徒弟，後來自立門戶，以專業的裝備和低廉的服務價格，搶走了尹馨和安心亞的客戶，安心亞生氣向前理論，她先罵「哩洗咧靠！」沒想到反被嗆：「有病去看醫生。」蕭景鴻一登場便引起觀眾熱烈反應，大家紛紛表示：「阿弟演得好派」、「聽阿弟用台語罵人好療癒」，討論聲量居高不下。

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藍葦華在《孔雀魚》發現檔案不見。（華視、公視台語台提供）

蕭景鴻、王自強劇中的師徒情誼充滿了矛盾與糾結。王自強談到：「王強（角色）原本是我的徒弟，跟著我學技藝，但後來他選擇了自立門戶，最終又回到我身邊。」這段關係如同人生的「傳承」這種回歸的過程，充滿了生活中無法預測的人情變遷，也揭示了傳承中的失望和驕傲。蕭景鴻補充道：「愛之深，責之切。」認為劇中角色「波叔」對「王強」嚴格，是因為深愛和期望。

藍葦華在《孔雀魚》被記者們包圍。（華視、公視台語台提供）

尹馨、安心亞在《孔雀魚》找蔡明修詢問線索。（華視、公視台語台提供）

劇中的遊民教授為了實現成為「教授」蔡明修的夢想，最終失去了一切，在被問及逐夢的過程時，也引起演員們的熱烈討論，尹馨談到：「不瘋魔不成活！」蔡明修的教授這個角色，讓她想起自己對自由和夢想的執著，她當初為了當演員放棄很多，即使在家人不理解的時候，也選擇了堅持，在經歷過不被看好的時期，如今她獲得了家人的支持，讓她更珍惜當初的選擇。王自強則認為：「更重要的是，不要在追夢的過程中迷失自我。」安心亞坦言：「工作和生活的平衡關鍵在於自己的心態。」

蔡明修在《孔雀魚》看到女兒跟孫女。（華視、公視台語台提供）

尹馨在《孔雀魚》偷跑進檔案室找線索。（華視、公視台語台提供）

尹馨劇中與安心亞聯手溜進檔案室，試圖尋找莊凱勛失蹤的關鍵線索。安心亞負責吸引警察亮哲的注意力，纏著他調出尾隨她的黑衣人監視器畫面，尹馨則趁機偷走檔案室的鑰匙，成功取得重要資料。兩人之間的默契和緊張的行動，讓觀眾看得目不轉睛。尹馨後來辭去警局工作，全心投入經營清潔公司，然而莊凱勛的失蹤仍成謎。當線索指向藍葦華，背後隱藏的秘密、黑衣人的威脅，一切都在悄然逼近，尹馨與安心亞能否揭開背後的真相，還是會陷入更深的危機？《孔雀魚》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視播出、LINE TV、中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝等平台上架。

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