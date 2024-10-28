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《願望》王樂妍怨氣難消 狠賞江祖平巴掌...衝突畫面流出

江祖平（右）、王樂妍在《願望》飾演死對頭。（三立提供）江祖平（右）、王樂妍在《願望》飾演死對頭。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平、王樂妍在三立八點檔《願望》分別飾演黃少祺的老婆及初戀女友，兩女為一男大打出手，王樂妍劇中發現當年車禍的真相，竟是江祖平所指使，在質問過程中，怨氣上來對江祖平潑水、打巴掌、扯頭髮樣樣來，江祖平為了婚姻，只能低頭認錯，並求王樂妍原諒，令觀眾難得看見江祖飾演的「麗紅」會有低頭的一面。

江祖平在《願望》被王樂妍扯頭髮示威。（三立提供）江祖平在《願望》被王樂妍扯頭髮示威。（三立提供）

江祖平表示，有一場被王樂妍賞巴掌的橋段，由於兩人站位置很近，無法揮手借位，她便和王樂妍說：「妳不要有壓力，拜託妳真的打，如果真的打到，千萬不要NG，也千萬不要被自己嚇到，妳就繼續扯頭髮、壓我頭，因為妳這樣子情緒才會連貫。」她對那場戲相當滿意，直誇：「很棒。」

王樂妍（左）在《願望》將江祖平（右）的頭壓在桌上。（三立提供）王樂妍（左）在《願望》將江祖平（右）的頭壓在桌上。（三立提供）

另外就是潑水戲，江祖平招認，很怕被潑水，如果由下往上潑，可能會嗆到，那就拍不下去，「我就跟樂妍說，妳就朝我眼睛潑，眼睛我會自己偷閉。我現在所有事情都幫她防備好了，就不要有壓力。」

王樂妍第一次演出怨氣如此深又凶狠的劇情，對於要對江祖平「動手」，她直喊：「我緊張到要死了！」她在腦海裡演練了快50次，一直對著空氣打罵，直到順暢為止，也因是第一次演到凶狠的角色，她說：「我本來很不會打巴掌也不會打人，但這次演八點檔全遇上了，連凶狠模樣自己就對著鏡子一直演練。然後江祖平也很專業一直跟我說，在講話行進間很難打假的，萬一打到就繼續演下去，我整個人豁出去了，我寧願不要NG。」

王樂妍（左）、江祖平在《願望》為了黃少祺起衝突。（三立提供）王樂妍（左）、江祖平在《願望》為了黃少祺起衝突。（三立提供）

劇中，江祖平被老公黃少祺誤解，以為是她處處針對王樂妍，連網友都說黃少祺一碰到初戀腦波就變弱了。江祖平笑說，一般如果外界有耳語讓自己被誤解，她的個性會讓對方講到爽為止，「因為我從來不會去搭話或者是反駁，因為我本來就沒做啊！」黃少祺劇中對舊情難忘，但江祖平為了愛一直委曲求全，顛覆自己的霸道個性，江祖平說，在感情上如果發現這種事一定放手，「苗頭不對就放，沒有必要嘛！我幹嘛要等他主動，我就會直接說out，因為我對感情是很敏感的人。」

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