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于子育酒店拜師「大腿失守」 練就戀愛感18招：好害羞

于子育在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》飾演日式酒吧媽媽桑，特地走訪林森北路店家拜師學藝。 （瘋戲樂工作室提供）于子育在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》飾演日式酒吧媽媽桑，特地走訪林森北路店家拜師學藝。 （瘋戲樂工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕于子育、許富凱、凱爾為瘋戲樂工作室許富凱點唱機音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》拍攝形象宣傳照。于子育身著深紅色外套亮麗登場，霸氣又妖嬌，眼神嫵媚卻又帶著故事，像極了一位充滿人生歷練的日式酒吧媽媽桑。許富凱穿上帥氣的皮外套、手持太陽眼鏡，重現九零年代最最飄撇的男子漢扮相。凱爾則身穿緞面襯衫搭配閃亮領巾，充分表現他百變演員的形象與獨特的舞台魅力。

該劇主創陣容集含金量十足，由金獎音樂人王希文擔任音樂執導，于子育擔任女主角「櫻子媽媽」，台語歌王許富凱也在劇中擔任重要的角色、戲份吃重。資深劇場百變演員凱爾更一人分飾多角，陪伴觀眾回顧櫻子媽媽的一生。演出內容以許富凱入圍第35屆金曲獎多項大獎的專輯《五木大学》選曲為核心，並在專輯製作人王希文的推動下，結合許富凱過往經典歌曲穿針引線，帶領觀眾一嘆條通文化的神秘面紗。

為了讓演員們更加深入了解日式酒吧文化，劇組特地帶著演員造訪林森北路條通店家，于子育第一次進到店內對於環境感到非常驚豔，表示沒想到這裡有這麼多充滿懷舊風格的日式裝潢店家，她也向酒店的服務員學習如何接待客人，大方透露心得：「日式酒吧最重要的是提供客人陪伴與療癒，帶給客人彷彿戀愛般的感覺，所以談話和動作都非常講究。」知名網紅「條通媽媽桑席耶娜」親自到場與于子育分享她多年的待客之道，教導她如何在舉手投足之間散發女性魅力，面對席耶娜充滿韻味的攻勢，一下輕碰大腿、一下耳邊私語，讓于子育不禁大喊：「好害羞！」一趟體驗下來收穫滿滿、做足角色訓練。

許富凱透露在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》的演出將與現場觀眾有互動的環節。 （瘋戲樂工作室提供）許富凱透露在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》的演出將與現場觀眾有互動的環節。 （瘋戲樂工作室提供）

于子育、凱爾、許富凱感情十分融洽，期使排戲時間長達2個多月，三人每次見面仍有聊不完的話題。許富凱每一次和于子育對戲都對她專業演員表現感到敬佩，彷彿「櫻子媽媽」就是為她量身定做的角色，他透露劇情中有一段替于子育開車、兩人日久生情的小插曲，為了培養角色的情感，兩人相約改天收工可以一起開車夜遊。

對於這次的演出，許富凱彩排至今與兩位對手演員激發出了許多創意的想法，舞台與觀眾的距離相當近，台上的樂手們也會融入劇中與演員互動，他興奮分享：「非常期待演出時與觀眾們交流產生不同的火花，絕對會是讓大家非常難忘的一場沈浸式體驗。」

資深劇場百變演員凱爾在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》一人分飾多角，陪伴觀眾回顧櫻子媽媽的一生。 （瘋戲樂工作室提供）資深劇場百變演員凱爾在《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》一人分飾多角，陪伴觀眾回顧櫻子媽媽的一生。 （瘋戲樂工作室提供）

「《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇」劇情敘述日式酒店老闆娘櫻子媽媽（于子育 飾）的人生回顧，出生在破碎的家庭，媽媽生病、爸爸外遇出走，無論是工作或愛情都不順遂，經歷過條通全盛時期的她，在30年後再度面臨人生的轉戾點，一次難忘的重逢讓她掉入回憶的漩渦，不禁開始思考媽媽臨終前留下的那句話：「你要活成自己喜歡的模樣」，這晚，櫻子媽媽正哼著歌，回味著她的人生。《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》11月1日至10日於台北Playground 空總劇場演出13場，購票請至Opentix售票系統。

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