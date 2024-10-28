林國成激情演出喊衝總統府 486先生怒嗆等著瞧

民眾黨27日在台北市愛國東路舉行「賴政府搞什麼鬼」集結宣講活動，前往聲援的民眾們或手持或戴上柯文哲的面具，與陳佩琪（前中）等人一起要求「放人」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨27日舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，不分區立委林國成發言時激情表示，「就是有總統賴清德這樣的鬼，要把台北市前市長柯文哲這樣的政敵消滅，如果有一天賴政府欺人太甚，我們來衝總統府好不好？」引來現場群眾大聲回應：「好！」

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團購電商名人「486先生」陳延昶隨即在臉書發文公開點名林國成，他怒嗆聲：「你最好就真的去衝總統府，要是一週內沒去衝總統府，我就笑你是X子生的。」被民眾黨除名的486先生更署名：「一個永遠的民眾黨資深終身黨員留。」

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王定宇批評林國成：「民眾黨高層在煽動小草情緒之前，能不能先回答已經確認的不合法事實？」（資料照）

林國成昨出席小草集會，上台發言特別稱讚柯文哲妻子陳佩琪是一位「勇敢的女性」，呼籲小草要支持民眾黨、支持柯文哲、也支持陳佩琪。

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而民進黨立委王定宇則反批林國成，民眾黨高層在煽動小草情緒之前，能不能先回答已經確認的不合法事實？王定宇貼出關於林國成昨發言新聞截圖狠酸林國成：「單看這位民眾黨不分區委員的發言，他大概不只以為『嘴砲無敵』，更是誤以為『亂講無罪』，『無知』乃是『匹夫之勇』的養分之一啊。」

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