黃國昌稱無法回答陳佩琪 名嘴黃益中點名問這些人

民眾黨今（27）日在台北市愛國東路舉行「賴政府搞什麼鬼」集結宣講活動，圖為立委黃國昌。（記者叢昌瑾攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨27日舉辦聲援台北市前市長柯文哲活動，柯文哲妻子陳佩琪到場相挺，民眾黨立委黃國昌表示，陳佩琪曾傳訊息問他，外界都說柯文哲罪證確鑿，那為什麼還要繼續羈押？黃國昌表示他心裡很難過，因為從18歲開始讀法律至今，為什麼連陳佩琪的問題都沒辦法回答，「我問我自己，我為什麼無法回答這個問題？」

相關新聞：預判柯文哲一定延押 黃國昌稱基本常識：延押庭與羈押庭是同法官

請繼續往下閱讀...

對此，公民教師、電視名嘴黃益中27日晚間在臉書教導黃國昌可以這樣做：「你可以問柯文哲帳房橘子啊，為什麼要逃亡海外最後被檢察官發布通緝？」接著又教黃國昌：「你也可以問蔡壁如蔡姊啊，為什麼要否認收過認罪給錢朱亞虎的親筆信？還可以問基隆市長謝國樑啊，為什麼2022年市長選舉前要私下給柯文哲200萬元？」

相關新聞：黃國昌向媒體求情 「不要再消費柯P家人」

活動上，黃國昌也爆料柯文哲被無保請回那幾天曾跟他說：「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲。」而黃國昌則告訴柯文哲：「我們大家都不允許你被犧牲，今天我們如果放手讓你被犧牲，明後天又是誰面對這個獨裁、專制，忘了自己從哪裡來、怎麼當上總統的人？」







自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法