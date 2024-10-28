梁云菲認結束一段親密關係 「分手不一定悲傷」

「國光女神」梁云菲。（翻攝自梁云菲IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國光女神」梁云菲認愛圈外男友，經常分享甜蜜愛情生活，兩人愛得高調，日前疑傳分手，她則發文自己對於感情結束反思，有感而發說：「分手或許不一定是悲傷，可能是重整，是勇氣，是成長，是更深層的自我了解，是彼此完成了共同的課題。你明白結束一段親密關係，生活還是可以照樣過得充實。」暗示結束戀情。

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梁云菲表示，曾在一段感情結束後感到痛苦，認為天塌下來般難以接受，伴隨著痛哭、嘶吼，甚至吃不下、睡不著的狀態，像行屍走肉般度過日子，坦言過去會嘗試用種種自我折磨方式，來表現自己是分手痛苦的人，彷彿那是分手後的必經儀式。然而，經過思考後，她也開始質疑這種悲傷儀式的意義。

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不過梁云菲表示，分手後的生活依舊可以充實美好，海還是鹹的，雞排還是香的，生活的甜蜜並不會因為感情的結束而消失，鼓勵自己也鼓勵所有人，帶著上段感情給予的成長經驗，繼續活得精彩。

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