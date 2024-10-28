晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁云菲認結束一段親密關係 「分手不一定悲傷」

「國光女神」梁云菲。（翻攝自梁云菲IG）「國光女神」梁云菲。（翻攝自梁云菲IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「國光女神」梁云菲認愛圈外男友，經常分享甜蜜愛情生活，兩人愛得高調，日前疑傳分手，她則發文自己對於感情結束反思，有感而發說：「分手或許不一定是悲傷，可能是重整，是勇氣，是成長，是更深層的自我了解，是彼此完成了共同的課題。你明白結束一段親密關係，生活還是可以照樣過得充實。」暗示結束戀情。

相關新聞：梁云菲證實分手！「求周董演唱會門票」喊：跟自己看可以嗎？

梁云菲表示，曾在一段感情結束後感到痛苦，認為天塌下來般難以接受，伴隨著痛哭、嘶吼，甚至吃不下、睡不著的狀態，像行屍走肉般度過日子，坦言過去會嘗試用種種自我折磨方式，來表現自己是分手痛苦的人，彷彿那是分手後的必經儀式。然而，經過思考後，她也開始質疑這種悲傷儀式的意義。

相關新聞：梁云菲坦言「沒牽掛在臺灣」 掉淚哭喊：去世界流浪了
不過梁云菲表示，分手後的生活依舊可以充實美好，海還是鹹的，雞排還是香的，生活的甜蜜並不會因為感情的結束而消失，鼓勵自己也鼓勵所有人，帶著上段感情給予的成長經驗，繼續活得精彩。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中