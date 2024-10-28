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娛樂 最新消息

（專訪）李振浩初演電影怕丟臉 爸媽被張鈞甯征服：是《如懿傳》的海蘭！

李振浩十分健談，妙語如珠逗笑眾人。（記者胡舜翔攝）李振浩十分健談，妙語如珠逗笑眾人。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕李振浩因參加台韓選秀節目《SCOOL》走紅，日前快閃回台宣傳人生首部電影《為我辦一場西式的喪禮》，目前正全力投注在唱歌跳舞的他，透露想要終生奉獻給表演，現階段對演藝工作沒有止損點，願意為自己的決定負責。

《為我辦一場西式的喪禮》是老闆張鈞甯投資出品的電影，李振浩不諱言壓力很大，怕讓老闆丟臉，因此很擔心看到成品，不過曾有前輩告訴他「在螢幕上的樣子都不敢看，沒辦法做個好演員」，這句話讓他銘記在心。他也感謝張鈞甯像照顧小盆栽般指導他，給了他很多養分。

回顧17歲參加電影的試鏡落選，卻反倒被現在的經紀人發掘，接到邀請後仔細思考，醞釀很久才跟父母提出想當藝人，只是他出身台南傳統家庭，父母希望以課業為重，難免與家人發生爭執。

李振浩剛出道人氣就相當不錯，許多粉絲在西門町追著他跑。（記者胡舜翔攝）李振浩剛出道人氣就相當不錯，許多粉絲在西門町追著他跑。（記者胡舜翔攝）

後來是張鈞甯親自出馬，才說服了李振浩的父母，李振浩笑說，父母看到「《如懿傳》海蘭」的飾演者張鈞甯現身，立刻被收服，苦笑說道：「我花很多心力跟父母溝通，抵不過鈞甯姐姐出場。」

現年21歲的他曾在BL劇《About Youth》獻出人生初吻，當時他19歲，被網友質疑是騙人、做效果，他受訪時再度澄清，「千真萬確，毫無造假，這是我第一次想要去回應評論。」

李振浩擁有185公分的好身材，高帥外表受到許多粉絲喜愛。（記者胡舜翔攝）李振浩擁有185公分的好身材，高帥外表受到許多粉絲喜愛。（記者胡舜翔攝）

李振浩自白過去談的都是純純的愛，沒有太多戀愛的經驗，此次他在劇中與陳庭妮大談師生戀，戲外也喜歡成熟、知性的大姐姐，理想型就是張鈞甯，「我這不是客套話，她是個溫暖又智慧的存在，還要可以互相理解。」雖然公司沒有禁愛令，不過現階段在愛情與麵包當中，笑說「我是麵包超人」，以工作為重，也對當初加入演藝圈的選擇完全不後悔。

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