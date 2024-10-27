太激動！粉絲一見面就哭出來 Ozone心驚直問：還好嗎？

Ozone今天在信義區舉辦台北簽唱會。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone今年攻頂挑戰第一場台北小巨蛋演唱會大成功，並在出道兩周年當天發行首張專輯《New Moon》，今天他們在信義區舉辦台北簽唱會，現場擠得水洩不通，他們以帥氣全白造型登場，唱跳〈一起看月彎彎〉，只要歌詞唱到「假如一起看月彎彎，你會愛我嗎？」粉絲都以超大音量回「會」，雙向互動讓全場氣氛嗨如演唱會。

Ozone兩首新歌〈一起看月彎彎〉和〈愛準備要醒過來〉登上數位音樂平台的冠亞軍，並霸榜數週；實體專輯更衝出2萬張的銷售佳績，自發片以來，一口氣拿下電台和所有實體通路、數位音樂平台累積20個冠軍，現場進行慶功儀式，讓哲言重現〈一起看月彎彎〉MV中的帥氣弓箭手模樣，MV中的弓箭直送到簽唱會現場，哲言在成員簇擁下正要拉弓時，主持人卻對哲言表示因為安全的考量，要換另一把弓，結果拿出一把可愛的玩具弓箭，讓哲言傻眼，全場都笑翻。

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哲言拉弓射破巨型月亮氣球，秀出Ozone專輯勇奪20冠的好成績。（記者王文麟攝）

哲言依然奮力一射，巨型月亮氣球應聲而破，秀出Ozone專輯勇奪20冠的好成績，Ozone開心表示：「謝謝O.A.O.（粉絲名）們一直這麼支持我們！今天在這裡看到大家不管天氣如何，都來到現場支持我們、為我們加油，實在很感動！」最後演唱由哲言創作的〈愛準備要醒過來〉送給台下的粉絲，帶動全場大合唱，也展開馬拉松式的簽名，要簽到百貨公司打烊。

Ozone今年攻頂挑戰第一場台北小巨蛋演唱會大成功。（記者王文麟攝）

上個周末，Ozone前進高雄和台中舉辦簽唱會，即使天氣悶熱，粉絲依然把現場擠得水洩不通，在進行簽名環節時，Ozone全力滿足粉絲需求，讓粉絲們心滿意足。其中更有十多位粉絲因為可以見到偶像，太開心、太激動，一上台就眼淚直直落，起初Ozone被嚇得直問：「還好嗎？」得知粉絲是喜極而泣，他們才放下心中大石，開心與粉絲互動。很多學生、上班族，還有護理師粉絲都請Ozone為他們的學業和工作應援，Ozone都全力給予正能量，表示：「平時都是O.A.O.們在台下幫我們加油，給我們力量，現在我們能在簽名的時候對他們說一聲『加油，一起努力』，真的太好了。」

Ozone開心與粉絲互動。（記者王文麟攝）

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