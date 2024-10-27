晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

太激動！粉絲一見面就哭出來 Ozone心驚直問：還好嗎？

Ozone今天在信義區舉辦台北簽唱會。（記者王文麟攝）Ozone今天在信義區舉辦台北簽唱會。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone今年攻頂挑戰第一場台北小巨蛋演唱會大成功，並在出道兩周年當天發行首張專輯《New Moon》，今天他們在信義區舉辦台北簽唱會，現場擠得水洩不通，他們以帥氣全白造型登場，唱跳〈一起看月彎彎〉，只要歌詞唱到「假如一起看月彎彎，你會愛我嗎？」粉絲都以超大音量回「會」，雙向互動讓全場氣氛嗨如演唱會。

Ozone兩首新歌〈一起看月彎彎〉和〈愛準備要醒過來〉登上數位音樂平台的冠亞軍，並霸榜數週；實體專輯更衝出2萬張的銷售佳績，自發片以來，一口氣拿下電台和所有實體通路、數位音樂平台累積20個冠軍，現場進行慶功儀式，讓哲言重現〈一起看月彎彎〉MV中的帥氣弓箭手模樣，MV中的弓箭直送到簽唱會現場，哲言在成員簇擁下正要拉弓時，主持人卻對哲言表示因為安全的考量，要換另一把弓，結果拿出一把可愛的玩具弓箭，讓哲言傻眼，全場都笑翻。

哲言拉弓射破巨型月亮氣球，秀出Ozone專輯勇奪20冠的好成績。（記者王文麟攝）哲言拉弓射破巨型月亮氣球，秀出Ozone專輯勇奪20冠的好成績。（記者王文麟攝）

哲言依然奮力一射，巨型月亮氣球應聲而破，秀出Ozone專輯勇奪20冠的好成績，Ozone開心表示：「謝謝O.A.O.（粉絲名）們一直這麼支持我們！今天在這裡看到大家不管天氣如何，都來到現場支持我們、為我們加油，實在很感動！」最後演唱由哲言創作的〈愛準備要醒過來〉送給台下的粉絲，帶動全場大合唱，也展開馬拉松式的簽名，要簽到百貨公司打烊。

Ozone今年攻頂挑戰第一場台北小巨蛋演唱會大成功。（記者王文麟攝）Ozone今年攻頂挑戰第一場台北小巨蛋演唱會大成功。（記者王文麟攝）

上個周末，Ozone前進高雄和台中舉辦簽唱會，即使天氣悶熱，粉絲依然把現場擠得水洩不通，在進行簽名環節時，Ozone全力滿足粉絲需求，讓粉絲們心滿意足。其中更有十多位粉絲因為可以見到偶像，太開心、太激動，一上台就眼淚直直落，起初Ozone被嚇得直問：「還好嗎？」得知粉絲是喜極而泣，他們才放下心中大石，開心與粉絲互動。很多學生、上班族，還有護理師粉絲都請Ozone為他們的學業和工作應援，Ozone都全力給予正能量，表示：「平時都是O.A.O.們在台下幫我們加油，給我們力量，現在我們能在簽名的時候對他們說一聲『加油，一起努力』，真的太好了。」

Ozone開心與粉絲互動。（記者王文麟攝）Ozone開心與粉絲互動。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中