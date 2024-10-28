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染上邪教？孫生爆料眾量級家寧「露詭笑碎念」：像被鬼附身

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber情侶檔「眾量級」Andy、家寧近日證實已正式分手，且雙方打算各自開頻道，家寧也於25日上傳自己頻道的頻道的第一支影片，影片裡她的詭異狀態讓許多人感到毛骨悚然，懷疑她是進修「心靈課程」太過火，或是染上邪教，昨她出席走鐘獎的狀態也備受關注，而與家寧同高中的孫生今（27）日則發文透露典禮情況：「她會一直露出很詭異的笑然後眼神跟表情超奇怪」。

孫生是家寧的高中學長。（翻攝自YT、Threads）孫生是家寧的高中學長。（翻攝自YT、Threads）

孫生說家寧是他高中華岡的學妹，雖然平常沒什麼交集也沒什麼文字私訊，但見面時都會狂聊，也說對方一直以來都很活潑開朗很可愛，昨天走鐘獎跟家寧聊天時也覺得很正常，不過孫生也提到典禮開始時，兩人剛好坐在一起，不過一旁的家寧舉止卻有些怪異，「她會一直露出很詭異的笑然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的，很像恐怖片當中被鬼附身的感覺。」

孫生也說：「我清楚那個不是在做效果，沒有鏡頭拍呀，我有點嚇到⋯聽身邊朋友說，那個心靈課程很可怕，每個上完的都徹底變一個人，當然每個人要上什麼課，都是每個人的自由，但我是認真有點嚇到很擔心家寧。」而貼文曝光後也引來眾多網友關注，不過也有人質疑孫生特別PO文的動機，孫生則強調是要大家一起集氣關心她。

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