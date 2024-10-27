林岱縈曝遇「貼身跟蹤」自揭被騷擾經歷 曾遭廠商吃豆腐

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女孩林岱縈日前受邀到台北海洋科技大學擔任講師，分享過往求職路，提到過程有著滿滿血淚，不僅因美貌被同事排擠，讓她有容貌焦慮「忌妒和敵意，覺得好像自己做錯什麼事了」。

啦啦隊女孩林岱縈日前受邀到台北海洋科技大學擔任講師。（紅心字會提供）

林岱縈更自爆，過去她曾當牙醫助理，當時被醫生趁傳醫療器具時，手從手肘挑逗撫摸到手掌，她現場示範提醒女同學一定要拒絕。她也坦言外貌優勢不一定一路順遂，她就曾遇到面試遭廠商吃豆腐，比如說合照、握手就會趁機摟腰摸背，也遇經紀公司潛規則「去吃飯才有工作」，甚至粉絲會傳不雅照片訊息。

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她表示：「長得漂亮的人可能更容易吸引他人的注意，或是建立好的第一印象，特別像在一些需要形象展示的行業，例如演藝圈、模特行業和公關行業。」林岱縈提到致命缺點就是常被被物化，「漂亮的人可能會被他人只看重外貌，而被忽視內在品質和能力，這可能導致被物化和不被尊重」。

而她也因發行寫真，低潮好一陣子，因為邀約的都是希望我性感，新聞標題都是『圓渾雪乳』」、「我還曾被貼身跟蹤、被搭訕、匿名包裹，我所有隱私都不見了。」

她建議台下同學，「你就是要勇敢委婉地拒絕，我曾因為這樣工作少，但遇到不好的事情要拒絕，當你被孤立的時候要多想想還有愛自己的人，你就不會內耗。而且你的身體比你想像中的更愛自己，接受反而會心理受傷。」岱縈曾被認為孤僻不合群，但現在峰迴路轉，也因形象端正，大受媒體好評。

林岱縈得知校園有寵物系，立刻飛奔到系上與萌寵互動。（紅心字會提供）

本身是貓派的林岱縈，得知校園有寵物業經營管理系（寵物系）時，立刻飛奔到系上，看到寵物系大學生手裡都抱著滿滿的狗狗、貓貓、雞、兔子，就心花怒放大喊「好幸福喔」，當場輪流抱起小動物們，還一一送上親吻，尤其是她和日本矮雞玩啾啾最逗趣，寵物系同學笑喊「與雞接吻太可愛～」她也笑說，「這真是寵物系的IG（矮雞）耶！」

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