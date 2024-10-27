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分手家寧鬧得不愉快？網見Andy「1舉動」藏玄機：看來忍很久

「眾量級」Andy（右）、家寧證實分手。（翻攝自IG）「眾量級」Andy（右）、家寧證實分手。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧日前證實已經分手，並宣布未來將各自發展新頻道，Andy也在昨（26）上傳了新影片，主題是改造起家厝粉紅屋，雖然內容中並未提及家寧，但他在留言區與網友的互動卻被認為暗藏玄機。

Andy分手後首支新片的內容是進行房間改造。（翻攝自YT）Andy分手後首支新片的內容是進行房間改造。（翻攝自YT）

Andy昨日在個人頻道「Andy老師」發布新影片，內容是進行房間大改造，留言區湧進不少粉絲表示關心，更有人直接表態只支持他，「寧願看Andy～～也不會再看她！老師加油～還是你最自然」、「不知道為什麼原本喜歡家寧，可是最後我還是選擇追Andy的頻道」、「我只訂閱Ａndy，希望你能繼續帶給我們驚喜與歡樂」。

值得注意的是，對於這些表示不再關注家寧，只支持他的留言，Andy也一一按讚並給予愛心表情符號，這舉動被網友猜測2人似乎沒有好聚好散，「這留言Ａndy給愛心欸，看來忍很久了」。至於有人提出，Andy影片的製作方式很有之前眾量級的感覺，認為他在眾量級時應該是主企劃，他本人也親自回覆澄清，表示自己主要是負責剪輯部分。

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