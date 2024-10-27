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4年戀情斷…竹內涼真分手三吉彩花 破局原因曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日劇男神竹內涼真27日被爆與《今際之國的闖關者》三吉彩花分手，戀情持續4年，甚至一度傳出快要結婚，不料最後告終，而兩人分手原因，疑似是因為工作聚少離多。

4年戀情斷…竹內涼真分手三吉彩花 破局原因曝光竹內涼真、三吉彩花兩人情斷。（翻攝自IG

據日媒《日刊體育報》報導，兩人在2020年5月被爆出半同居戀情，2021年更傳出婚期將近，雙方經紀公司曾在兩人曝光時表示「只是朋友之一」。而近兩年兩人演藝之路大躍進，竹內涼真演出《與你在世界的終結之日》、《人中之龍～Beyond the Game～》同時也回鍋電視劇《黑色止血鉗2》。

三吉彩花憑藉《今際之國的闖關者》紅到海外。（翻攝自IG）三吉彩花憑藉《今際之國的闖關者》紅到海外。（翻攝自IG）

三吉彩花憑藉《今際之國的闖關者》紅到海外，主演電影《本心》將於11月上映，事業也在起飛期。事實上，過去竹內涼真活動曾說到，「當你跨過一堵高牆後，就再也回不去那些低牆了。還想再上一層樓……人生的野心會不斷增加」。日媒報導稱他為了專注演藝事業，決定結束這段戀情。 

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