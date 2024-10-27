晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾沛慈老公是「最帥魚販」 夫妻同框賣魚畫面曝光

曾沛慈（右）在《太太太厲害》有個最帥魚販老公楊祐寧（左）。（八大電視提供）曾沛慈（右）在《太太太厲害》有個最帥魚販老公楊祐寧（左）。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、曾沛慈、周采詩在影集《太太太厲害》為個性截然不同的主角，飾演小鎮主婦兼發明家的曾沛慈，在預告裡總是一本正經，但一碰到魚販老公楊祐寧，兩人之間的小夫妻互動，看得讓人不由自主發笑，曾沛慈坦言：「一直在抓表演的極限值，喜劇節奏很難抓，這個角色要演得討喜最難，一不小心就會太多或不夠。」

曾沛慈在《太太太厲害》一本正經當特務，卻常常成為搞笑擔當。（八大電視提供）曾沛慈在《太太太厲害》一本正經當特務，卻常常成為搞笑擔當。（八大電視提供）

曾沛慈在《太太太厲害》飾演小鎮主婦兼發明家。（八大電視提供）曾沛慈在《太太太厲害》飾演小鎮主婦兼發明家。（八大電視提供）

曾沛慈透露，拍攝現場演出一結束，她就會馬上回頭看導演表情，「讓導演認可我的表演，是另一個我默默給自己的挑戰。」相對於個性活潑的曾沛慈，劇中周采詩則是一位沉穩、不苟言笑，且相當保護孩子的媽媽，當被問及演出過程是否很壓抑？周采詩笑說角色與自己很貼近：「因為我本身就是個性沉穩，保護小孩的媽媽。」

周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈在《太太太厲害》組特務軍團。（八大電視提供）周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈在《太太太厲害》組特務軍團。（八大電視提供）

隋棠飾演特務，為了解救老公王陽明，意外結識地方發明家媽媽曾沛慈，以及拳霸巡山員周采詩，三人組成特務軍團，展開一連串的追緝之路。曾沛慈談到這次飾演老公的楊祐寧，她表示兩人對戲前都不需要特別培養默契，並透露楊祐寧私下暖心的一面，曾沛慈說：「上戲前我都上緊發條，做好萬全的準備，但其實祐哥就會常叫我放輕鬆。」因此拍戲期間，她常常會在一旁偷學楊祐寧面對鏡頭和表演的技巧，她說：「他真的很厲害，就是有辦法演什麼角色都很帥。」另一對夫妻檔的周采詩談到「老公」黃奇斌，則透露對方有反差萌的一面，「阿斌就是個滿替人著想，也有點小純真的男生。只是劇中的角色阿勇比較傻，但阿斌有點聰明。」

周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈在《太太太厲害》組特務軍團。（八大電視提供）周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈在《太太太厲害》組特務軍團。（八大電視提供）

周采詩（右）在《太太太厲害》搭檔黃奇斌（左）演夫妻。（八大電視提供）周采詩（右）在《太太太厲害》搭檔黃奇斌（左）演夫妻。（八大電視提供）

曾沛慈回憶拍攝時光感性說：「我超級超級超級感恩有跟大家合作的機會，常常演著演著都會覺得她們好包容我這個角色的一切，而且她們的角色都是好可靠的人，沒有她們，我的角色其實也不會成立。」另外，她也分享私下與大家相處情形：「這次因為角色的關係，跟大家的相處我好像比較能用輕鬆的方式開玩笑，以前根本不太可能這樣，很懷念一起在台東拍戲的那段時間。」《太太太厲害》11月3日起，每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中