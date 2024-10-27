曾沛慈老公是「最帥魚販」 夫妻同框賣魚畫面曝光

曾沛慈（右）在《太太太厲害》有個最帥魚販老公楊祐寧（左）。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠、曾沛慈、周采詩在影集《太太太厲害》為個性截然不同的主角，飾演小鎮主婦兼發明家的曾沛慈，在預告裡總是一本正經，但一碰到魚販老公楊祐寧，兩人之間的小夫妻互動，看得讓人不由自主發笑，曾沛慈坦言：「一直在抓表演的極限值，喜劇節奏很難抓，這個角色要演得討喜最難，一不小心就會太多或不夠。」

曾沛慈在《太太太厲害》一本正經當特務，卻常常成為搞笑擔當。（八大電視提供）

曾沛慈在《太太太厲害》飾演小鎮主婦兼發明家。（八大電視提供）

曾沛慈透露，拍攝現場演出一結束，她就會馬上回頭看導演表情，「讓導演認可我的表演，是另一個我默默給自己的挑戰。」相對於個性活潑的曾沛慈，劇中周采詩則是一位沉穩、不苟言笑，且相當保護孩子的媽媽，當被問及演出過程是否很壓抑？周采詩笑說角色與自己很貼近：「因為我本身就是個性沉穩，保護小孩的媽媽。」

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周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈在《太太太厲害》組特務軍團。（八大電視提供）

隋棠飾演特務，為了解救老公王陽明，意外結識地方發明家媽媽曾沛慈，以及拳霸巡山員周采詩，三人組成特務軍團，展開一連串的追緝之路。曾沛慈談到這次飾演老公的楊祐寧，她表示兩人對戲前都不需要特別培養默契，並透露楊祐寧私下暖心的一面，曾沛慈說：「上戲前我都上緊發條，做好萬全的準備，但其實祐哥就會常叫我放輕鬆。」因此拍戲期間，她常常會在一旁偷學楊祐寧面對鏡頭和表演的技巧，她說：「他真的很厲害，就是有辦法演什麼角色都很帥。」另一對夫妻檔的周采詩談到「老公」黃奇斌，則透露對方有反差萌的一面，「阿斌就是個滿替人著想，也有點小純真的男生。只是劇中的角色阿勇比較傻，但阿斌有點聰明。」

周采詩（左起）、隋棠、曾沛慈在《太太太厲害》組特務軍團。（八大電視提供）

周采詩（右）在《太太太厲害》搭檔黃奇斌（左）演夫妻。（八大電視提供）

曾沛慈回憶拍攝時光感性說：「我超級超級超級感恩有跟大家合作的機會，常常演著演著都會覺得她們好包容我這個角色的一切，而且她們的角色都是好可靠的人，沒有她們，我的角色其實也不會成立。」另外，她也分享私下與大家相處情形：「這次因為角色的關係，跟大家的相處我好像比較能用輕鬆的方式開玩笑，以前根本不太可能這樣，很懷念一起在台東拍戲的那段時間。」《太太太厲害》11月3日起，每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

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