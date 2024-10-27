晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

崔振赫來台跳三振舞！揭《她的日與夜》吻戲內幕：被恩地踢了

崔振赫來台跳三振舞！揭《她的日與夜》吻戲內幕：被恩地踢了崔振赫寵粉，積極與台下觀眾互動交流。（遠傳電信/遠傳friDay提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣男星崔振赫昨天（26日）在台大綜合體育館舉行FAN-CON，與台灣粉絲展開一場歡樂又充滿驚喜的活動，不僅大聊他的作品《九家之書》、《她的日與夜》，甚至大跳《APT.》和「三振舞」，讓全場笑聲不斷。

崔振赫以一身全黑帥氣俐落西裝登場，開場即獻唱他在《九家之書》中的OST歌曲《잘있나요》（過得好嗎）。隨後以中文問候：「大家好，我是崔振赫，大家過得好嗎？我想你們了！」接著感性地分享，當時自己曾陷入低潮、甚至考慮放棄演戲時，這部電視劇宛如禮物般出現，邀請他參與演出，而這部劇的成功為他的人生帶來了巨大的轉折，「這是我人生中最棒的禮物，而各位也是我人生中最棒的禮物。因此特別選擇這首歌曲獻給大家。」

崔振赫來台跳三振舞！揭《她的日與夜》吻戲內幕：被恩地踢了崔振赫獻唱多首歌曲，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（遠傳電信/遠傳friDay提供）

談到上半年備受關注的電視劇《她的日與夜》，崔振赫飾演冷酷卻有著柔情一面的檢察官桂志雄，這部劇在全球28個國家登上了OTT平台的熱門榜單。被問及是否一開始就預料到會獲得如此多的喜愛時，崔振赫笑著表示當時在看劇本的時候就有發現，這次的劇本集結了大家會喜歡的元素，像是幻想、浪漫、喜劇都包含在裡面，工作人員們也都很喜歡。

他直言：「一開始的角色設定是比較冷酷的，但大家有看熊孩子的話，應該就知道我的個性是比較呆萌，當時覺得如果可以結合兩個特性演出，這個喜劇應該是會成功的！」並分享拍戲過程中的搞笑NG片段令他印象深刻，崔振赫笑說「現場有非常多即興表演，在我沒有防禦的情況下被攻擊了好多次。」尤其與對手演員們都有許多幽默場景讓人不禁發笑。

崔振赫來台跳三振舞！揭《她的日與夜》吻戲內幕：被恩地踢了崔振赫深情演唱。（遠傳電信/遠傳friDay提供）

崔振赫在劇中的吻戲備受矚目，甚至擁有「吻戲達人」的稱號，他害羞表示：「我其實當下只是很自然的完成拍攝，不知道為什麼會有這個稱號。」他分享了拍攝吻戲的訣竅，並調皮提到最具爭議的一幕，就是在劇中鄭恩地主動靠近時，他卻用手擋住了她，當主持人問及是否有點過分時，崔振赫笑說：「恩地看到劇本時氣到直接踢我！」引得全場爆笑。

互動遊戲環節中，崔振赫透過二選一的問題，與粉絲們分享了他對於愛情與生活的看法，並給出幽默又真誠的回答，讓粉絲們對他有了更多了解。此外，他也在現場即興跳起最近熱門的《APT.》和「三振舞」。崔振赫對粉絲的體貼也展現在他精心設計的環節「奔向你，實現你的願望」，寵粉的他走下舞台聆聽粉絲心願，與粉絲零距離接觸，現場充滿浪漫氛圍。

崔振赫精彩的演唱表演也是當晚的一大亮點，不僅限於抒情曲目，還有DAY 6的《한 페이지가 될 수 있게》（Time of Our Life）、及電視劇《繼承者們》的OST《말이야》（說話）和《背著善宰跑》的OST《소나기》（陣雨）等熱門曲目，他更挑戰了BTS田柾國的《Standing Next You》，又唱又跳展現自己的舞蹈實力，完美演繹令全場驚豔。對於這次的挑戰，他透露花了不少時間練習，「最近為了準備這個舞蹈，真的很認真的練習了，現在膝蓋還有點積水呢。」這麼努力就是為了回饋台灣粉絲的熱情。

活動尾聲，最後的安可曲更為了台北粉絲加碼準備了中文歌曲《想見你想見你想見你》，現場歌聲與粉絲的合唱讓氣氛達到最高潮，讓每一位到場的粉絲都感受到他滿滿的心意與誠意。巡演結束後，崔振赫也預告即將於12月出演音樂劇《Bloody Love》，並向工作人員透露自己正在挑選下一部戲劇作品，期待再次以精彩的演出回饋粉絲的愛與支持。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中