崔振赫來台跳三振舞！揭《她的日與夜》吻戲內幕：被恩地踢了

崔振赫寵粉，積極與台下觀眾互動交流。（遠傳電信/遠傳friDay提供）



〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣男星崔振赫昨天（26日）在台大綜合體育館舉行FAN-CON，與台灣粉絲展開一場歡樂又充滿驚喜的活動，不僅大聊他的作品《九家之書》、《她的日與夜》，甚至大跳《APT.》和「三振舞」，讓全場笑聲不斷。

崔振赫以一身全黑帥氣俐落西裝登場，開場即獻唱他在《九家之書》中的OST歌曲《잘있나요》（過得好嗎）。隨後以中文問候：「大家好，我是崔振赫，大家過得好嗎？我想你們了！」接著感性地分享，當時自己曾陷入低潮、甚至考慮放棄演戲時，這部電視劇宛如禮物般出現，邀請他參與演出，而這部劇的成功為他的人生帶來了巨大的轉折，「這是我人生中最棒的禮物，而各位也是我人生中最棒的禮物。因此特別選擇這首歌曲獻給大家。」

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崔振赫獻唱多首歌曲，讓全場粉絲聽得如癡如醉。（遠傳電信/遠傳friDay提供）



談到上半年備受關注的電視劇《她的日與夜》，崔振赫飾演冷酷卻有著柔情一面的檢察官桂志雄，這部劇在全球28個國家登上了OTT平台的熱門榜單。被問及是否一開始就預料到會獲得如此多的喜愛時，崔振赫笑著表示當時在看劇本的時候就有發現，這次的劇本集結了大家會喜歡的元素，像是幻想、浪漫、喜劇都包含在裡面，工作人員們也都很喜歡。

他直言：「一開始的角色設定是比較冷酷的，但大家有看熊孩子的話，應該就知道我的個性是比較呆萌，當時覺得如果可以結合兩個特性演出，這個喜劇應該是會成功的！」並分享拍戲過程中的搞笑NG片段令他印象深刻，崔振赫笑說「現場有非常多即興表演，在我沒有防禦的情況下被攻擊了好多次。」尤其與對手演員們都有許多幽默場景讓人不禁發笑。

崔振赫深情演唱。（遠傳電信/遠傳friDay提供）



崔振赫在劇中的吻戲備受矚目，甚至擁有「吻戲達人」的稱號，他害羞表示：「我其實當下只是很自然的完成拍攝，不知道為什麼會有這個稱號。」他分享了拍攝吻戲的訣竅，並調皮提到最具爭議的一幕，就是在劇中鄭恩地主動靠近時，他卻用手擋住了她，當主持人問及是否有點過分時，崔振赫笑說：「恩地看到劇本時氣到直接踢我！」引得全場爆笑。

互動遊戲環節中，崔振赫透過二選一的問題，與粉絲們分享了他對於愛情與生活的看法，並給出幽默又真誠的回答，讓粉絲們對他有了更多了解。此外，他也在現場即興跳起最近熱門的《APT.》和「三振舞」。崔振赫對粉絲的體貼也展現在他精心設計的環節「奔向你，實現你的願望」，寵粉的他走下舞台聆聽粉絲心願，與粉絲零距離接觸，現場充滿浪漫氛圍。

崔振赫精彩的演唱表演也是當晚的一大亮點，不僅限於抒情曲目，還有DAY 6的《한 페이지가 될 수 있게》（Time of Our Life）、及電視劇《繼承者們》的OST《말이야》（說話）和《背著善宰跑》的OST《소나기》（陣雨）等熱門曲目，他更挑戰了BTS田柾國的《Standing Next You》，又唱又跳展現自己的舞蹈實力，完美演繹令全場驚豔。對於這次的挑戰，他透露花了不少時間練習，「最近為了準備這個舞蹈，真的很認真的練習了，現在膝蓋還有點積水呢。」這麼努力就是為了回饋台灣粉絲的熱情。

活動尾聲，最後的安可曲更為了台北粉絲加碼準備了中文歌曲《想見你想見你想見你》，現場歌聲與粉絲的合唱讓氣氛達到最高潮，讓每一位到場的粉絲都感受到他滿滿的心意與誠意。巡演結束後，崔振赫也預告即將於12月出演音樂劇《Bloody Love》，並向工作人員透露自己正在挑選下一部戲劇作品，期待再次以精彩的演出回饋粉絲的愛與支持。

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