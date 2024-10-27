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娛樂 最新消息

來不及了！周杰倫大馬開唱 孕婦粉絲入場前突臨盆

周杰倫開唱之前，傳出有孕婦粉絲在場外生下寶寶。（翻攝自IG）周杰倫開唱之前，傳出有孕婦粉絲在場外生下寶寶。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨（26日）晚在馬來西亞吉隆坡舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，事後他也在社群分享現場6萬人大合唱的壯觀場面，但有位歌迷卻無法在場內感受這些動人時刻，因為她在開演前就在場外生寶寶了，被送往醫院做後續處置。

對於演唱會上引起的大合唱，周董說：「你能想像6萬人的合唱是什麼樣子嗎？我真的被震撼到了，也很享受，謝謝馬來西亞的朋友們。」

周杰倫分享大馬演唱會6萬人合唱動人場面。（翻攝自IG）周杰倫分享大馬演唱會6萬人合唱動人場面。（翻攝自IG）

不過昨天就在周董演唱會即將開始之際，一名挺著大肚子的女歌迷突然臨盆。幸運的是，現場工作人員和醫護人員迅速採取行動，女歌迷在場外順利生下了寶寶，隨後並被送上救護車，被載往醫院進行後續處置，這緊急突發情況引起熱烈討論，成為熱門話題。

很多網友開始腦補，開玩笑說未來這位媽媽可能會向小孩抱怨，當年都是為了生寶寶，錯過偶像周杰倫的演唱會。另有不少網友覺得，這位女歌迷展現了對周董的極度熱愛和支持，即使挺著大肚子也想去聽演唱會，並認為能在這樣的場合看到孩子出生是永遠難忘的經驗。

但也有不少網友覺得，在懷孕後期去6萬人的場地準備聽周董演唱會，其實對母親和肚中寶寶都充滿風險，畢竟進出場的擁擠，還有高分貝環境，可能都對孕婦和胎兒有影響。

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