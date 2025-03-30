袁惟仁前妻陸元琪深夜遭恐嚇 無奈：欺負我沒老公？

曾經與音樂才子袁惟仁（右）結婚的女星陸元琪，兩人於2002年結婚並在2016年協議離婚。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕陸元琪過去在節目上說過，自己跟袁惟仁的婚姻只有前半年甜蜜，生完第二胎後就發現袁惟仁外遇，她不斷忍耐，甚至忍到覺得自己沒尊嚴。今（30）日陸元琪在社群平台發文，表示自己深夜接到未顯示來電的恐嚇電話，讓她覺得很倒楣，根本就是天外飛來橫禍。

女星陸元琪最近碰上奇怪的人打電話向她催債。（翻攝自臉書）

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陸元琪無奈說：「我就問 黃偉峰倒底是誰？這個未顯示來電的男人，就這樣打了兩次電話來吼我」。她說，3月26日半夜接到未顯示來電的電話，電話接起來，對方就大吼：「還錢來～～～～叫他給我還錢來～～～～三小啦～～」罵完秒掛斷；沒想到今天又接到同一個人打來的電話，對方還怒罵：「我知道你是黃偉峰的姊姊陸元琪 小琪姐啦 叫他欠錢還錢吼 不要在那邊掛電話啦他不還錢不然連妳也會出事情啦」恐嚇完又把立刻把電話掛斷，只留下滿頭霧水的陸元琪，還在想：到底誰是黃偉峰？到底是誰打給我？

陸元琪在網路上貼出對方的電話騷擾。（翻攝自臉書）

陸元琪透過網路對打電話來催債的人喊話，「這位大哥請問您到底是哪裡打聽到我有個弟弟叫什麼黃偉峰的？我根本不認識這個人啊」之後更無奈自己一個人帶兩個孩子，平時除了應酬和偶爾和朋友出門吃飯，怎麼會招惹麻煩，更說自己大開眼界，陸元琪表示自己每個月貸款就已經很吃力了，更沒有與外人相處，陸元琪問：「打這種電話讓一個單親家庭害怕是對的嗎？欺負我沒老公膩？」更問網友：請問我該怎麼辦？

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