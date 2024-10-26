泰星Jimmy、Sea攻受交換！同志驕傲月「下跪求婚」台粉瘋了

〔記者廖俐惠／新北報導〕泰星Jimmy、Sea因演出BL劇《不曾遺忘的暮色》爆紅，相隔僅9個月再度來台，今天（26日）在新莊舉行粉絲見面會，不但重現劇中經典的雙人舞，還上演求婚戲碼，掀起全場尖叫聲。Jimmy在活動上還提到適逢是同志驕傲月，知道最近夜市會很多人，祝福大家幸福、自由及快樂。

Jimmy（左）十分興奮，妙語如珠，Sea害羞又可愛。（無限娛樂提供）

Jimmy、Sea上次來台大受好評，更承諾會盡快再度來台，果然說到做到，才短短9個月再度會台粉，兩人異口同聲表示他們都是信守承諾的人，掀起全場的歡呼聲。昨天他們抵台，先品嘗了許多台灣道地小吃，更是首度挑戰臭豆腐，Jimmy自認是豆腐愛好者，但臭豆腐的等級實在太高，「端到餐桌上的時候，想說可以端走嗎？但我們會再努力的！或許下次臭豆腐會成為我的最愛，但這次先不要。」

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《不曾遺忘的暮色》播出後獲得許多佳績，Sea感性謝謝大家的支持，並大喊「媽媽謝謝大家」，向在場「媽粉」表達感謝。結果主持人阿娟說「不是媽媽，是女友」，此話一出引起在場CP粉絲的抗議，意識到錯誤的阿娟立刻緩頰：「沒有！沒有！我們是小三！」腦筋轉很快化解危機。但主持人阿娟後來自稱是「姐姐」，並要Jimmy、Sea喊台粉們「寶貝」，果然成功讓台粉們心滿意足。

Jimmy（左）、Sea戴上眼鏡，帥度爆表。（無限娛樂提供）

見面會上回顧許多經典橋段，Jimmy、Sea重現劇中的深情雙人舞，被問到誰肢體比較不協調，Jimmy先說「兩個都不好」，沒想到Sea毛遂自薦「我比較好」，他被當場拱跳個solo證明Dancing King的身分，讓Sea害羞地說「就說說而已幹嘛那麼認真」，但他還是小跳了ROSÉ、火星人布魯諾Bruno Mars的《APT.》，然而當場被制止「音樂有版權問題」，笑翻全場粉絲。

在劇中，Jimmy向Sea求婚，此次見面會上「攻受交換」，由Sea下跪向Jimmy求婚，全場爆出尖叫聲。不過兩人重現劇中橋段，卻亂改台詞，Jimmy突然無預警稱「想上廁所」，Sea回應「你是真的想上廁所吧」，所幸該環節剛好到一個段落，能解Jimmy燃眉之急。

Jimmy（左）接受Sea的下跪求婚，掀起全場尖叫聲。（無限娛樂提供）

活動尾聲，Jimmy感性說Sea一直陪伴在他的身邊，祝福他接下來的比賽都可以贏，獲得很多勝利；Sea則是感謝Jimmy總是有話直說、什麼事情都會老實說，也會一直教導他，「感謝有哥哥在身邊，未來也會一起成長，感謝一路上的陪伴。」

Jimmy（左）、Sea感謝彼此的陪伴支持。（無限娛樂提供）

最後兩人向在場台灣粉絲喊話「See you again」，阿娟cue兩人明年挑戰3度來台，或許在春天3月，Sea反應很快，指向Jimmy說「問他」，Jimmy則指向主辦單位「問他」，Jimmy更一度說「不要不要」。傳出Jimmy即將有求學計畫，未來相關的演藝行程仍是未知數，他強調「3月行程滿檔，這是真的」，不亂做承諾的表現獲得好評。

Jimmy（左）、Sea感謝粉絲。（無限娛樂提供）

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