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娛樂 音樂

田馥甄想認許富凱當弟弟！爆料「她」是鐵粉衝休息室打招呼

〔記者張釔泠／池上報導〕田馥甄這次與許富凱一起在池上秋收稻穗藝術節演出，田媽媽是許富凱的頭號鐵粉，田馥甄爆料田媽媽一到現場，就直衝許富凱的休息室打招呼，田馥甄很感謝許富凱照顧田媽媽，還說很想認他當弟弟，「幫我一起孝順媽媽。」

田馥甄（左）與許富凱一起在池上秋收稻穗藝術節演出。（台灣好基金會提供）田馥甄（左）與許富凱一起在池上秋收稻穗藝術節演出。（台灣好基金會提供）

田媽媽直誇許富凱的歌聲很棒。（台灣好基金會提供）田媽媽直誇許富凱的歌聲很棒。（台灣好基金會提供）

兩人這次除了各自演出一小時，也一起合唱台語老歌「純情青春夢」，田媽媽看到兩人合體相當開心，田馥甄打趣，「一個是心愛的偶像、一個是心愛的女兒。」她也直誇許富凱的歌聲很棒，「他的聲音很有空間、有彈性，就像絲滑的奶茶一樣。」

田馥甄透露新專輯的進度。（台灣好基金會提供）田馥甄透露新專輯的進度。（台灣好基金會提供）

她每次開唱，都如同「仙女」一般開示粉絲，她說這次就是透過大自然，傳遞力量給歌迷，至於新專輯的進度，她則說在緩慢的前進中，「進度『一點點』。」明年是否可能推出？她笑說：「明年什麼都有可能。」若真的有發專輯，就希望也有演唱會，跨年她則沒有排工作，想要休息去玩。

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