出事了！池上暴雨田馥甄 一上台就打滑 曾寶儀目擊全說了

田馥甄（台灣好基金會提供）

〔記者張釔泠／池上報導〕金曲歌后田馥甄今天在池上秋收稻穗藝術節開唱，但沒想到突然下起暴雨，她一上台就因舞台濕滑拐到腳，走了五步再拐一次，讓人捏一把冷汗，但完全沒有影響接下來的演出，撐著雨傘唱滿一小時，主持人曾寶儀都猛誇她不愧是有在運動的女星，體力很好。

田馥甄（記者張釔泠攝）

田馥甄表示，其實上週就很擔心颱風，怕演出會取消，想到觀眾都搶票、訂房了，為大家感到焦慮，坦言自從經歷過高雄巨蛋演唱會喊卡後，「現在對於取消有陰影、會恐慌。」但是Selina傳了小腰果穿著超可愛雨衣的照片來，瞬間讓她放心下來，體悟到：「喜歡你的人就是會做好準備來相會。」

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田馥甄（記者張釔泠攝）

對於今天早上天氣一度放晴，下午開唱時雨神卻降臨有什感覺，她說：「感謝，有雨才有豐收。」也體會到農人「看天吃飯」的生活，起床後就和同台演出的許富凱開始聊天氣，心情起起伏伏卻又得抱持平常心。

田馥甄（台灣好基金會提供）

田馥甄 許富凱（台灣好基金會提供）

許富凱也說這次就是隨遇而安，「接受老天用自然的方式迎接我們。」兩人也透露，彩排時的風比今天演出強了5倍，工作人員得緊抓著雨棚，田馥甄形容當天就是「風雨交加、天人合一」，池上的風景人文更是美麗，這次來演出的經驗讓她永生難忘。

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