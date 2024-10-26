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啦啦隊女神小珍奶遭「鹹豬手狂捏胸」！影片曝光引網心疼

小珍奶擁有甜美臉蛋級傲人身材。（翻攝自IG）小珍奶擁有甜美臉蛋級傲人身材。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員「小珍奶」王芯羽，憑藉甜美臉蛋及傲人身材屢獲球迷的心，經常在社群分享日常的她，日前上傳了一支影片，只見畫面中一雙「鹹豬手」竟狂捏小珍奶的F級上圍，令不少網友嚇壞。

小珍奶上傳AI合成影片嚇壞不少粉絲。（翻攝自IG）小珍奶上傳AI合成影片嚇壞不少粉絲。（翻攝自IG）

小珍奶在IG上傳一支影片，並在配文中邀請大家參加見面會，可見影片中的她綁著雙馬尾，身穿主題日的球衣，嘟著嘴、手插腰站在應援舞台上，下一秒畫面中卻突然出現一雙手，朝她的傲人上圍狠狠捏下去，隨後小珍奶整個人扭曲變形，讓不少網友看傻嚇壞。 

對此，小珍奶解釋這是AI和成的影片，這才讓球迷放心，紛紛留言「大珍奶被捏爆我會心疼」、「老闆我要一隻」、「這個珍奶也太real了」、「為何要針對重要部分捏下去」、「我想說，這誰的手！！！！給我把它剁了」、「原來是玩偶，好逼真，嚇一跳」

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