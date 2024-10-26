完成與恩師李國修11年前約定 百白當眾噴淚：祂一定有來

〔記者李紹綾／台北報導〕橫跨37年歷久不衰的李國修爆笑喜劇《三人行不行》，2024年再次引爆笑彈！亮哲攜手百白、郭耀仁昨（25日）進行首演，現場星光熠熠，「王子」邱勝翊、温貞菱、謝承均、大牙、勇兔等40位藝人力挺，尤其與監製兼主演亮哲有好交情的Energy團員張書偉、「阿弟」蕭景鴻都帶著另一半謝京穎、邱馨葦出席相挺，演出結束後更在現場與熱情觀眾合影，讓亮哲與導演老婆黃毓棠都感動不已。

亮哲（左起）、百白、郭耀仁謝幕時情緒激動，尤其百白淚流滿面。（亮棠文創提供）

2021年以電影《詭扯》獲台北電影獎女配角的百白，在演出結束、謝幕一開始就情緒激動狂噴淚，亮哲還伸手拍拍她的臉，他向觀眾致謝詞時表示，「11年前國修老師指定百白擔任《三人行不行》的主角，可惜她最後沒有上台，因為不久後國修老師過世，這個約定就停在11年前。」2024年當亮棠文創要再啟《三人行不行》時，導演親自致電百白問她能不能參與，她卻說：「沒有參不參與的問題，她一定要參與！」

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亮哲（左起）、百白、郭耀仁首演謝幕時情緒激動。（亮棠文創提供）

終於完成與恩師約定的百白不斷拭淚，她說：「《三人行不行》是我11年前跟國修老師的約定；我21歲加入屏風，直到25歲那年，從來都沒有站上屏風表演班的舞台，我一直在台下當導演的助理，每一年、每一天看好多演出、看著前輩們站在我前方，我夢想著有一天跟他們一樣站在這個舞台，我每次都站在舞台兩邊的幕裡看前輩們演出。一直到25歲那天，國修老師給我這樣的機會，希望我做他的女主角，可惜他在我排練到要上台的前一刻離開我們了。我今天是來履行承諾的，我想祂今天一定有來，今天這場演出謝謝大家陪我一起完成。我今天很平靜，因為我早就準備好了！」致詞感動台下觀眾，讓大家都跟著淚流滿面。

亮哲（左起）、百白、郭耀仁主演《三人行不行》。（亮棠文創提供）

李國修的嫡傳弟子、導演黃毓棠在首演結束後也跟著大家一起感動流淚，她激動表示：「其實百白一出場我就哭了，當年在屏風表演班，我是看著她長大的，她是有天賦又努力的演員，所以我知道她這一段路有多麽努力跟堅持，很開心她拍排除萬難回來演《三人行不行》，11年前的導演就是我，今天晚上，我們都實現當年的承諾了。」

亮哲感嘆：「百白等了11年才如願演出《三人行不行》，我們也一直在做國修老師的劇本，持續在耕耘舞台劇，我們真的很喜歡劇場表演、也很想要推展出去，但現實上又有推不出去的壓力；最近有著多方面的情感交雜，直到首演演完終於可以釋放。不管是對百白、對我，劇場於我們而言真的是很珍貴的地方，我們都很珍惜每一次排戲、上場的時間。」亮哲坦言，直到首演開演前票房還在賠，「只希望口碑傳出去，盡量不要賠就好！」

Energy阿弟（左起）、張齡予、亮哲、百白、張書偉演出結束後開心合影。（亮棠文創提供）

李國修的經典喜劇《三人行不行》，是由兩男一女在場上用聲音能量、肢體線條、無道具表演、0.1秒極速換角…等，各種演員技巧呈現超高難度喜劇表演，除了體力更要有高度專注力；除了歷年演出累積超過百場的戰將級演員朱德剛、亮哲、阿喜、吳怡霈、邱逸峰、林木森、郭耀仁，今年邀請了百白（白靜宜）、木星（林牧昕）、安俊朋、徐愷等新演員們加入這個連演100分鐘，力拼397個笑點的超級喜劇。

《三人行不行》新演員安俊朋、木星（林牧昕）、儲備演員貝童彤、徐愷到場觀摩首演，多才多藝的宋偉恩還充當攝影師。（亮棠文創提供）

《三人行不行》10月25日起於新北藝文中心演藝廳展開為期兩週的週末公演，除了基本的兩男一女的組合之外，還有備受劇迷期待的彩蛋場，可以一次在台上看見所有演員，隨機抽出幸運觀眾上台轉扭蛋，詳情請洽OPENTIX或亮棠文創粉專。

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