蕭煌奇被爆「性幻想對象」摸臉害羞喊卡 反遭白冰冰動粗

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週邀請到金曲歌王蕭煌奇來到節目中，一開場《你是我的眼》感動所有人，白冰冰在節目上對蕭煌奇大膽告白，直呼對方剛出道時就愛他愛到不行，陽帆歪樓爆料蕭煌奇還有性幻想對象。

民視週六晚上八點由、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的，本週邀請到金曲歌王蕭煌奇來到節目中，一開場《你是我的眼》感動所有人，並與千萬點閱的歌手邱軍一起演唱《上水的花》，還有與金曲歌后秀蘭瑪雅以及「必巡男神」曾瑋中三人合唱《舞台》，並獨唱《阿嬤的話》、《沒事的》，蕭煌奇一連串經典好歌爆擊觀眾耳朵，讓大家聽得如癡如醉。

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蕭煌奇摸白冰冰臉。（民視提供）

主持人白冰冰提到美國有盲人歌手Stevie Wonder，台灣就是蕭煌奇了，認識他幾十年了，白冰冰也對蕭煌奇告白，直呼很愛他，而陽帆則說蕭煌奇的偶像是洪榮宏、貴人是黃小琥，更爆料蕭煌奇還有性幻想對象，就是在現場的白冰冰，讓白冰冰哭笑不得說我們是「母子情深」，讓全場大爆笑。

當主持人訪問到蕭煌奇詮釋歌曲為何可以如此感情豐富讓人想落淚，蕭煌奇特別解釋說其實小時候是看得到的，是後來才看不到的，失明的甘苦是他人生經歷也是養份，讓他可以用來詮釋歌曲如此動容。

白冰冰則好奇詢問，兩人認識幾十年，都沒看過她的身材與樣貌，蕭煌奇喜感十足回不用看一定很美，聽得白冰冰心花怒放還特別要求蕭煌奇可以用手摸她的臉與手來感受一下，讓全場歌手們驚呼問真的可以嗎？沒想到蕭煌奇居然大膽回：「可以不要嗎？」氣得白冰冰出手打蕭煌奇。

蕭煌奇。（民視提供）

最後在白冰冰要求下，蕭煌奇摸白冰冰的臉頰，難得緊張的他一直低聲呢喃「好了好了！不要再摸了」，讓陽帆忍不住第一次看到男生摸女生，嚇成這樣。在用手感覺白冰冰臉型後，白冰冰問蕭煌奇覺得她長相如何？嘴甜的蕭煌奇說：「肯定葫蘆腰跟瓜子臉」，在節目上看到可愛又幽默不一樣的蕭煌奇。

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