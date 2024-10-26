眾量級家寧狀態詭異全因「心靈課程」？酷炫：一堆人出來像卡到陰

眾量級家寧近期狀態詭異，被指是因為上了「心靈課程」，對此酷炫（左）也發表看法。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，兩人交往9年，今（26）日雙方證實已正式分手。如今家寧也自己創立新的頻道，於昨（25）上傳第一支影片，內容短短1分鐘，但她的詭異狀態卻讓許多人感到毛骨悚然，許多人推測，可能跟她之前去進修的「心靈課程」有關，網紅酷炫稍早也發表看法。

酷炫針對近期引起討論的「心靈課程」在Threads發表意見，「對不起，打死我都不會去上心靈課程」，他透露身邊一堆朋友上完出來像卡到陰，不僅開始不認真工作、不在意名利，甚至失去了去賺錢的動力。他強調，「我知道這是每個人的選擇，但一夕之間的轉換我是嚇到的，每個人都套上了一層正能量的膜，好像在假笑的跟你說，我現在過得很好」。

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酷炫認為，心靈課程沒有不好，但只有少數人可以學到好的部分，並運用在工作生活之中，有意志力可以不被影響的人沒幾個，甚至連他自己都害怕被洗腦。

由 @kevin0204660 發佈 在 Threads 查看

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