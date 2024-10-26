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娛樂 最新消息

李珠珢三振舞「神剪輯短片」狂吸千萬觀看！球迷全愛慘：上癮了

李珠珢在台韓兩地擁有高人氣。（翻攝自IG）李珠珢在台韓兩地擁有高人氣。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國啦啦隊女神李珠珢憑藉著「三振舞」在網路上爆紅，擁有AI級外貌和完美身材的她，深受台韓兩地的球迷喜愛。近來她的三振舞影片再度被挖，就有網友翻出1支超神應援短片，短短14秒吸引超過千萬觀看，相當驚人。

李珠珢「三振舞」短片吸引千萬觀看。（翻攝自YT）李珠珢「三振舞」短片吸引千萬觀看。（翻攝自YT）

在李珠珢創立的YouTube頻道中，僅有3支短片，其中1支短片吸引超過1030萬觀看次數，可見內容集結了李珠珢過去以不同隊服跳三振舞畫面，包含褲裝、裙裝、賽車裝等，雖然舞步完全相同，但經過剪輯後，只要一換動作，場景及衣物就會立即變化，李珠珢的甜美笑容配上各種造型，美好畫面瞬間融化粉絲的心。

影片不僅超過千萬觀看，按讚數更高達32萬人，留言區也湧入大批粉絲狂喊，「本來我不喜歡啦啦隊的制服，但李珠珢的制服很漂亮，而且啦啦隊的制服真的很瘋狂」、「心臟爆擊」、「實在是太美了，讓人上癮」、「最後一個動作最可愛」。

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