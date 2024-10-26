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娛樂 最新消息

一妻多夫相處模式刷新三觀！網交顛覆夫妻關係想像

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC旅遊生活頻道全新節目《多夫家庭要徵婚》記錄美國4組「一妻多夫」的愛情發展歷程，一窺多重伴侶關係的相處模式。左擁右抱的生活看似多采多姿，實際上卻是家家有本難念的經，有些才正要開始嘗試三人關係，有些則試圖釐清對於「第四者」的界線。

《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（TLC提供）《多夫家庭要徵婚》記錄「一妻多夫」的愛情故事，一窺多重伴侶關係的相處模式。（TLC提供）

48歲的肯婭（Kenya）和52歲的丈夫卡爾（Carl）擁有3個孩子，但在結婚 12 年之際，肯婭愛上另一位男性，兩人因而開始摸索「一妻多夫」的可能性；經過多年討論，卡爾在「讓女性更自由表達自我」的信念下決定支持肯婭。隨後肯婭在一場派對上認識泰格（Tiger），並維持穩定的關係長達10年以上。3人共居在一個屋簷下，卡爾是肯婭心靈層次十分契合的靈魂伴侶，而泰格則為兩人的夫妻生活增添更多情趣。

但肯婭逐漸無法從泰格得到滿足，再度拋出了為家中增添「新成員」的想法，這令泰格焦慮不安、害怕肯婭移情別戀。不顧泰格的質疑，肯婭毅然決然開始尋找容納得下四人的新居，她認為這僅是「感情進入下一階段」，就如同當年和卡爾分房的過程一樣，更要求卡爾以過來人的身分開導泰格。於此同時，泰格卻希望能和肯婭舉行一場婚禮，穩固彼此感情，不過肯婭似乎已經找到第3位丈夫的人選。

肯婭和卡爾、泰格維持穩定的關係超過10年，但她已經準備好增添一段新的戀情。（TLC提供）肯婭和卡爾、泰格維持穩定的關係超過10年，但她已經準備好增添一段新的戀情。（TLC提供）

32歲的伊莉莎（Elisa）和35歲的邁克（Mike）結婚將滿4年，但其實伊莉莎曾經發生婚外情，而且她認為出軌並非來自對婚姻的不滿足，而是源於對另一個人的強烈感情。在多番研究與溝通下，邁克為了維繫婚姻，即便內心相當難受，仍在約法三章下同意了「一妻多夫」的生活模式。

伊莉莎很快地便透過交友軟體認識第2位真命天子，出門赴約前更是精心打扮，這一切邁克看在眼裡、痛在心裡，甚至在妻子約會時顯得落寞。究竟邁克能否跨越心中的坎，接受關係裡出現第3人，還是兩人的關係正在邁向離異？《多夫家庭要徵婚》每星期一晚間11點於TLC旅遊生活頻道播出。

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